In questo periodo ti senti piuttosto scarica/o? Hai bisogno di energie e di una bella dose di adrenalina? Beh allora qui c’è la playlist che fa al caso tuo. Dai riff di chitarra estremamente coinvolgenti dei Rage Against The Machine, alle ritmiche scatenate dei Foo Fighters, fino al devastante sound dei System of a Down. Ascoltando questi brani scelti appositamente per te, non potrai fare a meno di ricaricare le batterie e scatenarti fino all’ultimo respiro!

Durante l’ascolto sicuramente non riuscirai a stare fermo, anzi non potrai evitare di coinvolgere chiunque ti stia vicino in una scatenata performance “at home” che ti proietterà immediatamente sotto il palco delle tue band preferite come i Muse, i Pearl Jam e i Red Hot Chili Peppers. Insomma, cosa aspetti? Scalda i motori e ritempra il corpo e lo spirito con “Alternative Listening”!