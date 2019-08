La modella Bella Hadid e il cantante The Weeknd si sono lasciati: la causa è da ricercare nel poco tempo passato insieme

Per Bella Hadid, 22, e The Weeknd, 29, di cui vero nome è Abel Makkonen Tesfaye, sarebbe la seconda rottura. I due infatti si sarebbero riconciliati un anno fa dopo quella che era stata la loro prima, di rottura.

Forse proprio per questo non possiamo essere sicuri che anche questa separazione possa essere definitiva.Le motivazioni sarebbero da ricercare nei numerosi impegni di entrambi e la distanza che li tiene separati.

A dare la notizia della rottura è stato il sito E! Online, lo stesso che giusto un anno fa aveva dato la notizia che la modella e il famoso rapper avevano deciso di riprovarci.

Una storia di alti e bassi: la relazione fra la modella e il cantante era iniziata a Coachella nel 2015, ma si era interrotta a novembre del 2016. Durante la prima rottura, The Weeknd si era messo con Selena Gomez, con cui è rimasto fino a ottobre del 2017, prima di ricominciare a frequentare Bella rimettersi ufficialmente con lei a luglio del 2018.

I due protagonisti, Bella Hadid e The Weeknd

Un’anonima fonte vicina alla coppia, confermando la loro rottura, ha dichiarato che la distanza ha giocato un ruolo decisivo nella decisione di prendere strade separate, per potersi così concentrare sulle rispettive carriere.

L’insider ha poi proseguito:

«In questo momento sono in posti diversi, sia fisicamente che mentalmente – perché Bella si sta preparando per le Fashion Week, mentre Abel sta lavorando alla sua musica e al suo prossimo debutto come attore».

Sembra che fra i due le cose non andassero bene da qualche mese: prima di rompere però, Bella e The Weeknd le hanno comunque provate tutte, organizzando frequenti voli da una costa all’altra degli Usa pur di vedersi.

«Negli ultimi tempi non sono riusciti a trascorrere molto tempo insieme, stare separati generava parecchia tensione e litigavano parecchio»



Almeno per il momento, sembra dunque che la soluzione migliore per entrambi sia stata quella di dirsi addio. Magari un giorno si ritroveranno, come d’altronde hanno già fatto in passato. L’insider ha infatti concluso:

«Loro sperano di riuscire a tornare insieme a un certo punto, ma per il momento si stanno concentrando su loro stessi e sui loro progetti lavorativi»

Addio definitivo dunque tra le due star? Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa rottura!