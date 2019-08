Dopo “Never Really Over” Katy Perry è tornata con un secondo singolo.

Alcuni giorni fa erano apparse sul suo profilo Instagram alcune frasi accompagnate dall’hashtag SmallTalk, ed è proprio questo il titolo del nuovo singolo rilasciato oggi. Le frasi erano ovviamente estrapolate dal nuovo testo della canzone che è stata scritta insieme al cantante Charlie Puth.

“Small Talk” -letteralmente “conversazioni brevi”- parla di come spesso ci si possa ritrovare a non avere più nulla da condividere con una persona con la quale si è vissuta una relazione ormai finita.

Non è strano che eri solito conoscermi? Tutti gli alti e bassi e i momenti di mezzo E ora mi vedi e mi dici solo “Hey” Non è strano che mi hai vista nuda Abbiamo avuto conversazioni sul per sempre Ora parliamo del tempo, okay

La cantante fa riferimento a quei momenti imbarazzanti in cui ci si ritrova faccia a faccia con quella determinata persona e le uniche cose che si riescono a dire riguardano temi effimeri e insignificanti. Giusto qualche parola per riempiere il silenzio, nulla di più.

Non riesco a crederci Siamo passati da estranei ad amanti a estranei nella stessa vita […] Non è divertente? Ora non ci è rimasto niente se non brevi conversazioni Blah Blah Blah Blah

Katy ha dichiarato di non aver tratto ispirazione da nessuna esperienza personale in particolare, ma “Small Talk” parla di una situazione che sicuramente tutti, almeno una volta, hanno vissuto nella propria vita.

È da poco rientrata da una vacanza che l’ha vista visitare l’Italia insieme a Orlando Bloom. La coppia dopo un passato burrascoso si è ritrovata più unita che mai, tanto da essersi fidanzati ufficialmente.

Dopo il piacere si torna al dovere e la cantante è ora impegnata a promuovere il nuovo singolo, mentre noi siamo in attesa di sapere se, a breve, arriverà anche un nuovo album.

Testo “Small Talk”

[Verse 1]

Isn’t it strange that you used to know me?

All the highs and lows and in-betweens

And now you see me and just say, “Hey”

Isn’t it weird that you’ve seen me naked?

We had conversations ‘bout forever

Now it’s ‘bout the weather‚ okay

[Pre-Chorus]

And I just can’t believe

We went from strangers to lovers to strangers in a lifetime

Now just memories

We’ve gone from strangers to lovers to strangers

Yeah

[Chorus]

Acting like we never met

Faking like we’d just forget

We were lovers

And now there’s nothing left but small talk

Had every inch of your skin

There’s nowhere your hands haven’t been

Ain’t it funny?

‘Cause now there’s nothing left but small talk

[Verse 2]

Isn’t it wild that I know your weakness?

And everybody at the party thinks

That you’re the best since sliced bread

And isn’t it awkward I got a new somebody?

And honestly it’ll probably be a while before we can just be friends

[Pre-Chorus]

I just can’t believe

We went from strangers to lovers to strangers in a lifetime

Now just memories

We’ve gone from strangers to lovers to strangers

(Small talk)

[Chorus]

Acting like we never met

Faking like we’d just forget

We were lovers

And now there’s nothing left but small talk

Had every inch of your skin

There’s nowhere your hands haven’t been (Hands haven’t been)

Ain’t it funny?

‘Cause now there’s nothing left but small talk

[Post-Chorus]

Blah-blah-blah-blah

Blah-blah-blah-blah

Blah-blah-blah-blah

Now there’s nothing left but small talk

Blah-blah-blah-blah (Nothing left‚ nothing left‚ baby)

Blah-blah-blah-blah (Nah)

Blah-blah-blah-blah (Oh no)

Now there’s nothing left but small talk

[Bridge]

And I just can’t believe

We went from strangers to lovers to strangers

[Chorus]

Acting like we never met

Faking like we’d just forget

We were lovers

And now there’s nothing left but small talk

Had every inch of your skin

There’s nowhere your hands haven’t been (Oh)

Ain’t it funny?

‘Cause now there’s nothing left but small talk

(Now there’s nothing left but small talk)

[Post-Chorus]

Blah-blah-blah-blah

Blah-blah-blah-blah (Blah-blah-blah)

Blah-blah-blah-blah

Now there’s nothing left but small talk (Now there’s nothing left)

Blah-blah-blah-blah

Blah-blah-blah-blah (Small talk)

Blah-blah-blah-blah

Now there’s nothing left but small talk

Traduzione testo “Small Talk”

[Verso 1]

Non è strano che eri solito conoscermi?

Tutti gli alti e bassi e i momenti in mezzo

E ora mi vedi e mi dici solo, “Hey”

Non è strano che mi hai vista nuda?

Abbiamo avuto conversazione sul per sempre

Ora parliamo del tempo, okay

[Pre-Ritornello]

E non ci posso credere

Siamo passati da estranei ad amanti a estranei nella stessa vita

Ora solo ricordi

Siamo passati da estranei ad amanti a estranei

Yeah

[Ritornello]

Ci comportiamo come se non ci fossimo incontrati

Fingendo come se avessimo dimenticato

Eravamo amanti

E ora non è rimasto nulla se non brevi conversazioni

Avevo ogni tratto della tua pelle

Non c’è un posto dove le tue mani non siano state

Non è divertente?

Perchè ora non è rimasto nulla se non brevi conversazioni

[Verso 2]

Non è pazzesco che conosco tutte le tue debolezze?

E tutti alla festa pensano

Che sei il migliore dal pane a fette

E non è imbarazzante che ho una nuova persona?

E onestamente passerà del tempo prima di poter essere amici

[Pre-Ritornello]

E non ci posso credere

Siamo passati da estranei ad amanti a estranei nella stessa vita

Ora solo ricordi

Siamo passati da estranei ad amanti a estranei

(Brevi conversazioni)

[Ritornello]

Ci comportiamo come se non ci fossimo incontrati

Fingendo come se avessimo dimenticato

Eravamo amanti

E ora non è rimasto nulla se non brevi conversazioni

Avevo ogni tratto della tua pelle

Non c’è un posto dove le tue mani non sono state

Non è divertente?

Perchè ora non è rimasto nulla se non brevi conversazioni

[Post-Ritornello]

Blah-blah-blah-blah

Blah-blah-blah-blah

Blah-blah-blah-blah

Ora non è rimasto nulla se non brevi conversazioni

Blah-blah-blah-blah (Non è rimasto nulla, non è rimasto nulla, baby)

Blah-blah-blah-blah (Nah)

Blah-blah-blah-blah (Oh no)

Ora non è rimasto nulla se non brevi conversazioni

[Bridge]

E non posso crederci

Siamo passati da estranei ad amanti a estranei

[Ritornello]

Ci comportiamo come se non ci fossimo incontrati

Fingendo come se avessimo dimenticato

Eravamo amanti

E ora non è rimasto nulla se non brevi conversazioni

Avevo ogni tratto della tua pelle

Non c’è un posto dove le tue mani non siano state (oh)

Non è divertente?

Perchè ora non è rimasto nulla se non brevi conversazioni

[Post-Ritornello]

Blah-blah-blah-blah

Blah-blah-blah-blah

Blah-blah-blah-blah

Ora non è rimasto nulla se non brevi conversazioni

Blah-blah-blah-blah (Non è rimasto nulla,)

Blah-blah-blah-blah (Brevi conversazioni)

Blah-blah-blah-blah

Ora non è rimasto nulla se non brevi conversazioni