I Lacuna Coil al Meeting degli Indipendenti 2018

L’edizione 2018 del MEI – Fatti di Musica Indipendente, si terrà a Faenza (Ravenna) il prossimo 28, 29 e 30 settembre.Sono stati annunciati in anteprima i premi di quest’anno: il Premio Speciale MEI sarà dei Lacuna Coil, il gruppo metal italiano che in 20 anni di carriera ha scalato le cime del panorama musicale mondiale. A ritirare il premio durante la serata del 29 settembre saranno i componenti Cristina Scabbia, Andrea Ferro e Marco Coti Zelati.

I Lacuna Coil si esibiranno con i Rezophonic, collaborazione che ha dato vita al singolo Mayday, scritto e prodotto con Mario Riso.

Gli eventi principali del meeting, tra cui workshop, esposizioni, premiazioni, concerti, si terranno durante la giornata del 29 settembre. L’anteprima della manifestazione comincerà il 28 al Museo Internazionale delle Ceramiche con il Festival Anatomia Femminile, un omaggio al cantautorato femminile a cura di Michele Monina.

La rassegna musicale terminerà il 30 settembre con un evento dedicato ai 40 anni dalla Legge Basaglia.

Sono stati annunciati tutti i partecipanti del MEI 2018, che porterà sul palco i vincitori dei vari Festival che hanno avuto luogo durante tutta l’estate in diverse location e con il supporto del Mibact.

Ecco la locandina dei partecipanti alla nuova edizione del MEI:

Lacuna Coil: festa dei 20 anni

Per il 20° anniversario dei Lacuna Coil, sarà disponibile in ottobre The 119 Show – Live in London, la magica esperienza del gruppo sul palco arriverà anche sul grande schermo. Nel mese di novembre uscirà il DVD dell’evento. I Lacuna Coil segnano con cuore metal il loro nuovo traguardo nel panorama musicale a livello mondiale.

Ecco il trailer del loro The 119 Show – Live in London: