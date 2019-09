Una cosa che per i Queen, e per Brian May in primis, non sarebbe mai stata possibile, è sempre stata la creazione di un nuovo album dopo la scomparsa di Freddie Mercury. Eppure in queste ultime ore è proprio lo storico chitarrista rock che sorprende i suoi fai con un curioso messaggio.

Brian May ha utilizzato i suoi canali social ufficiali per salutare i fan con un lungo messaggio e per annunciare l’arrivo di quello che ha definito “un nuovo album dei Queen”.A quanto pare però, potrebbe non trattarsi di musica!

https://www.instagram.com/p/B17-ymjBjBz/?utm_source=ig_web_copy_link

Un nuovo album per i Queen?

A smentire nuove uscite ufficiali è Adam Lambert, vocalist che negli ultimi anni ha preso il posto di Freddie Mercury. Il cantante ha dichiarato di non saperne niente e che, molto probabilmente “l’album” annunciato da Brian May potrebbe essere un album fotografico.

Una collezione di foto inedite, insomma, e non nuova musica per i Queen, cosa che sarebbe stata comunque inimmaginabile senza la voce immortale di Freddie.

La tesi del possibile album fotografico potrebbe avere conferma anche dalla volontà, spesso annunciata da Brian May, di non essere interessato a lanciare nuova musica senza Freddie, e la cosa, sinceramente, ci fa tirare un gran sospiro di sollievo.

Speriamo di ricevere il prima possibile ulteriori notizie e delucidazioni circa questo album, e di avere quindi la certezza che non si tratti di musica inedita, ma di materiale fotografico.