Elizabeth Olsen si unirà a Benedict Cumberbatch nel sequel Marvel “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

L’attore Benedict Cumberbatch riprenderà il suo iconico ruolo del Dottor Strange nel film Marvel in arrivo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Questo è tutto quello che sappiamo dell’attesissimo sequel, che segna il ventisettesimo film per il colosso Marvel Cinematic Universe, formalmente e ufficialmente annunciato, insieme a moltissime novità, al San Diego Comic-Con 2019.

Doctor Strange 2 – per fare prima – fa parte della cosiddetta quarta fase Marvel, di cui i film “Avengers: Endgame” e “Spider-man: Far from Home” ne hanno segnato l’inizio. Arriveranno presto sul grande schermo “Black Widow“, “Thor 4: Love and Thunder“, “The Eternals” e ancora, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“.

Inoltre, disponibili solo per il canale streaming Disney Plus, vedremo diverse serie TV Marvel, tra cui “The Falcon and Winter Soldier“, “WandaVision“, “Loki“, “What If…?“, “Hawkeye“, “She-Hulk“, “Ms. Marvel“, e infine “Moon Knight“.

Per quanto riguarda la data duscita, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ arriverà in tutti i cinema il 7 Maggio 2021.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS ARRIVES MAY 7, 2021 #MarvelSDCC #SDCC2019 pic.twitter.com/Mo0Zld8bFS — cait petrakovitz 🙌🏽💃🏽 (@misscp) July 21, 2019

Scott Derrickson tornerà a dirigere la sua seconda avventura con il Dottor Strange come protagonista. Nonostante Derrickson abbia scritto il primo film, del 2016, insieme a C. Robert Cargill e Jon Spaihts, del sequel non sono ancora stati annunciati ufficialmente gli scrittori.

Ecco il cast

Benedict Cumberbatch sarà Stephen Strange/Doctor Strange;

sarà Stephen Strange/Doctor Strange; Elizabeth Olsen sarà Wanda Maximoff/Scarlet Witch;

sarà Wanda Maximoff/Scarlet Witch; Benedict Wong sarà Wong.

I dettagli della trama

Al San Diego Comic Con 2019, Derrickson ha rivelato non solo il titolo della sua seconda pellicola, ma ha avvisato il pubblico che Doctor Strange 2 “rappresenterà il primo film MCU a fare paura”.

Ha promesso che ci saranno quegli elementi “gotici e horror” che tanto lo hanno fatto innamorare dei fumetti originali.

Creati originariamente nel 1963 da Steve Ditko e Stan Lee, Doctor Strange è un vero e proprio must della Marvel. Considerando che i poteri del Dottor Strange derivano dai suoi incantesimi mistici e non da qualche esperimento mutante o arma biologica come altri supereroi MCU, la magia oscura rappresenta sicuramente un punto interessante da cui sviluppare la trama per i prossimi film.

Sappiamo che, nel sequel, Dottor Strange verrà raggiunto da Scarlet Witch, aka Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen. Per capire come il personaggio della Olsen è destinato ad arrivare dagli avvenimenti di “Avengers: Endgame” al sequel di “Doctor Strange” sarà necessario seguire la serie originale Disney Plus “WandaVision“, che arà disponibile dalla primavera del 2021.

WandaVision farà riunire Wanda al suo interesse amoroso, Vision: entrambi facevano parte degli Avengers. Secondo gli showrunners, si tratterà di un prodotto Marvel diverso dal solito, metà formato da avvenimenti epici ed avventurosi, metà organizzati in una sorta di sitcom, o almeno così è stato rivelato ancora lo scorso mese al Disney Expo.

Naturalmente, anche se purtroppo non sono ancora stati resi disponibili i dettagli sulla trama del sequel di Doctor Strange, alcuni fan hanno già cominciato a speculare, soprattutto dopo l’uscita di Spider-Man: Far From Home, grazie al quale sappiamo sia ben presente l’idea di universi paralleli al nostro. C’è anche la possibilità che Wanda possa essere una minaccia per il Dottor Strange, considerando che nei fumetti il suo personaggio subisce spesso uno switch da villain ad eroe…

Un’immagine di Wanda e Vision

Sarà interessante vedere dunque come il personaggio di Wanda si inserirà all’interno dell’universo Doctor Strange.

Emozionati per questo sequel? Fatemi sapere nei commenti!