Dwayne Johnson “The Rock” non è riuscito a restare zitto dopo le tante critiche arrivate al film “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” e in un post pubblicato su Instagram ha celebrato il successo al botteghino dello spin-off della saga Fast and Furious.

Poco dopo l’uscita del film, avvenuta all’inizio di quest’anno negli USA, alcune stelle del franchise hanno gettato ombra sul lungometraggio dopo lo scarso successo ottenuto al botteghino durante il weekend di apertura. Scarso se paragonato a quello ottenuto dagli ultimi due film di Fast & Furious.

Comunque è sempre meglio aspettare prima di criticare, e infatti, qualche mese dopo, “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” ha incassato oltre 700 milioni di dollari in tutto il mondo. Dwayne Johnson, che interpreta Luke Hobbs nel franchise, ha risposto a tutti i critici senza però menzionare i colpevoli.

Johnson ha scritto ai suoi 156 milioni di seguaci:

“Gli assassini calmi giocano a scacchi, i clown rumorosi giocano a dama.”

“Grazie alle persone di tutto il mondo per questo incredibile supporto e per questa enorme vittoria. E’ tutto molto fico e vi sono grato con tutto il cuore #hardestworkersintheroom #hungryhumble #nocandyass.”

Quel riferimento a “candy ass” suona familiare, Johnson lo ha usato anche in passato per descrivere alcuni dei suoi co-protagonisti in Fast and Furious. Di chi parlerà mai?

Pensate che sia Vin Diesel? Nonostante la recente faida tra i due, Chris Morgan, sceneggiatore e produttore di Fast & Furious, ha recentemente insistito sul fatto che il rapporto tra Johnson e la star Vin Diesel fosse buono. Ma noi non ne siamo del tutto convinti. Il motivo? Diesel tornerà a recitare in Fast and Furious 9 l’anno prossimo mentre Johnson starà a guardare.

Fast and Furious 9 uscirà nelle sale cinematografiche il 22 maggio 2020, mentre Fast and Furious: Hobbs & Shaw è disponibile dal giorno 8 agosto in Italia.

Siete andati a vederlo? Vi è piaciuto? Scriveteci la vostra opinione sulla vicenda nei commenti.