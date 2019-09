È il singolo che anticipa l’album e che andrà a consacrare -e festeggiare- i suoi primi 10 anni di carriera, si tratta di “Io Sono Bella” il nuovo brano di Emma Marrone che ha rappresentato per lei l’ennesimo sogno realizzato.

La canzone è stata infatti scritta da Gaetano Currieri, insieme a Gerardo Pulli, Piero Romitelli e alla nostra leggenda del rock Vasco Rossi, che ha voluto omaggiarla facendole questo regalo.

Quest’ultimo ha dichiarato di aver voluto mettersi nei panni di Emma, giovane donna forte e indipendente, e di aver voluto allo stesso tempo cercare di raccontare come sono le ragazze di oggi.

“Sono bella

sono bella, sì

ma non mi frega niente

Io sono bella

sono bella

sono bella, sì

io sono bella sempre”

Il ritornello pone l’accento su quello che spesso le donne si sentono dire, giudicate sul proprio aspetto fisico. Molte volte pero’ le donne sono pienamente coscienti della loro bellezza, ma non ripongono alcun tipo di rilevanza sulla cosa: “sono bella sì, ma non mi frega niente”.

Emma ha da sempre mostrato di essere una persona che non si piega al volere degli altri e soprattutto non cambierebbe mai solo per piacere a chi la vorrebbe in un altro modo.

Eppure spesso capita di sentirsi influenzati dalla volontà delle altre persone, finendo per cadere nello sbaglio di giudicarsi sulla base di schemi prestabiliti da esterni.

“Ti direi

sono stanca di essere come mi vogliono tutti

sono stanca di vivere come vorrebbero gli altri

se vuoi restare va bene, va bene”

La mano di Vasco si sente, un sound rock che si adatta perfettamente alla voce di Emma e ne accentua le peculiarità.

Nel video ufficiale pubblicato oggi, la cantante riesce a divertirsi, far emergere tutta la sua femminilità e forza, ponendosi al centro della scena, riuscendo perfettamente a rappresentare visivamente il concetto che “Io Sono Bella” vuole trasmettere.

L’album della cantante potrebbe arrivare entro la fine dell’anno, mentre il prossimo Febbraio potremo vedere il suo debutto sul grande schermo in “I Migliori Anni” di Gabriele Muccino.

Ora tocca a voi dire la vostra, cosa ne pensate di “Io Sono Bella”?

Testo di Io Sono Bella

Fammi godere adesso

solo per un istante

io mi accontenterò

e ti amerò durante

vorrei gridare qui

dammi l’estate sempre

ma poi capisco che

tu non puoi darmi niente

Io sono bella

sono bella

sono bella, sì

ma non mi frega niente

Io sono bella

sono bella

sono bella, sì

io sono bella sempre

Ti direi

sono stanca di essere come mi vogliono tutti

sono stanca di vivere come vorrebbero gli altri

se vuoi restare va bene, va bene

Fammi sfogare qui

che non posso da nessuna parte

non mi vergogno di

di confessartelo all’istante

Io sono bella

sono bella

sono bella, sì

ma non mi frega niente

Io sono bella

sono bella

sono bella, sì

io sono bella sempre

Ti direi

non mi devi ripetere quello che dicono tutti

non mi devi convincere che non sei uno dei tanti

se vuoi restare va bene

basta solo che

basta solo che poi

tu sparisca e comunque

non voglio niente da te

da ricordare neanche

neanche

neanche

Fammi godere adesso

solo per un istante

fammi godere adesso