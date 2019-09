IT capitolo 2 è ancora nelle sale, dove sta ricevendo un discreto successo, ma già ci si interroga su di un eventuale capitolo 3. Ma è davvero possibile un sequel della storia?

Sinceramente ci sembra un’eventualità abbastanza difficile, ma non è detta l’ultima parola.

IT capitolo 3 secondo Andy Muschietti

A parlare per primo di un eventuale IT capitolo 3 è stato lo stesso regista dei primi due film Andy Muschietti, che però non ha fatto mistero del fatto che il capitolo 2 era il punto finale della storia del Club dei Perdenti:

“Penso che sia una buona cosa – ha raccontato il regista -Questa è la conclusione della storia dei i Perdenti contro Pennywise. Questa è la fine. Alla fine, c’è una conclusione, c’è una soluzione al tutto”



E c’è sicuramente una risoluzione, ma per scoprire perché quel finale non porterà a un capitolo 3, dobbiamo inevitabilmente fare dello spoiler, quindi se non hai ancora visto IT capitolo 2, non continuare la lettura dell’articolo!



Un sequel per IT è possibile? Sì e No

Per continuare la storia con un IT capitolo 3, si dovrebbe far tornare i Perdenti e Pennywise, ma data la conclusione del capitolo 2, la cosa ci sembra difficile e inutile, e speriamo sinceramente che Warner Bros non pensi mai ad una cosa del genere!



Eppure, vista l’ampiezza del libro di Stephen King dal quale la storia è tratta, e visti gli aspetti che Muschietti ha dovuto per forza di cose tralasciare, la speranza di un capitolo 3 potrebbe anche esserci.

Non conosciamo ancora molte cose che riguardano Pennywise e la sua storia, il suo tornare, ogni 27 anni a Derry per mietere vittime innocenti. È qualcosa a cui anche Muschietti ha pensato:

“È stato sulla Terra per milioni di anni. È stato in contatto con gli umani per centinaia di anni, ogni 27 anni. Quindi puoi immaginare la quantità di materiale…”

Più che sequel è probabile uno spin off

Ora, ciò non significa che Muschietti si dedicherà alla storia antica di It (come ha egli stesso dichiarato “non c’è nulla sul tavolo”), significa solo che volendo c’è sicuramente la possibilità di continuare a raccontare di IT, se non in un sequel, con uno spin-off.



Ovviamente una scelta del genere nasconde un pericolo, ossia quello di generare una storia ripetitiva (Pennywise riaffiora, uccide alcuni bambini, se ne va e poi si ripete il tutto!), Ma nelle mani giuste – e richiamando Bill Skarsgård a riprendere il ruolo – allora potrebbe anche uscirne qualcosa di molto interessante!



Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe approfondire la storia di IT con un capitolo 3?