Ci siamo quasi, questo giovedì 12 Settembre Alessandro Cattelan darà il via alla 13esima edizione di X Factor, in onda sul canale Sky Uno e in differita di una settimana su TV8.

Saranno tre le puntate dedicate alle audizioni, per poi continuare con i BootCamp e le Home Visit che decreteranno come ogni anno il cast ufficiale che parteciperà ai Live Show, in onda dal 24 Ottobre.

Se il timone è rimasto nelle mani dell’amato Alessandro Cattelan, lo stesso non si può dire sulla giuria che vede arrivare ben tre nuovi giudici che andranno ad affiancare Mara Maionchi.

Mara Maionchi torna per la sua ottava edizione di X Factor

Quest’ultima, dopo aver vissuto ben sette edizioni, sembrava avesse deciso di chiudere il capitolo X Factor eppure qualcosa l’ha spinta a rinnovare nuovamente il contratto. Ecco le sue parole:

“Lo so, avevo detto che ero stanca. E quando l’ho detto lo pensavo, ma questo programma mi crea una tempesta emotiva e tanta gioia e voglia di fare.”

Aggiungendo che alla sua età -78 anni- un programma del genere può rappresentare una vera e propria rinfrescata.

Accanto a lei arrivano pero’ tre nuovi artisti che siederanno in giuria per la prima volta, ecco chi sono e le loro prime parole a riguardo.

Samuel Romano, cantautore e frontman della band Subsonica ha dichiarato di voler porre la sua attenzione sugli autori, oltre che sui semplici cantanti interpreti e alla domanda su cosa pensa possa portargli questo programma ha risposto così:

“È una sfida, una scommessa, dalla quale sento che potrò ricevere anche nuovi stimoli ed energie creative”.

Samuel Romano debutta in giuria a X Factor 13

Anche Malika Ayane vede la sua partecipazione come un mettersi alla prova in un periodo particolare della sua vita:

“Qualche anno fa, quando ho sentito l’esigenza di cercare nuovi stimoli mi sono cimentata in un’esperienza alternativa che mi ha insegnato tanto: la scrittura e la conduzione di un programma radiofonico. Oggi mi trovo nuovamente in un importante momento di bilancio personale e scelgo con molto entusiasmo di mettermi ancora alla prova in questa avventura televisiva per me completamente nuova”.

La cantante ritiene che la possibilità di accompagnare una persona nel suo percorso artistico e personale, aiutandola a costruirsi il proprio futuro, sia qualcosa di incredibile e non vede l’ora di iniziare.

Malika Ayane vuole mettersi alla prova in giuria a X Factor 13

Infine, per la gioia dei più giovani, in giuria approda Sfera Ebbasta. Il suo album ha raggiunto la vetta della classifica FIMI e le sue canzoni raggiungono numeri di streaming notevoli.

Il suo successo è costantemente accompagnato da critiche –anche sul suo aspetto estetico– e a questo proposito ha voluto far sapere quale sarà il suo obbiettivo primario in questa nuova esperienza:

“X Factor sarà il microfono attraverso racconterò chi sono veramente e non quello che gli altri dicono di me. Sarà il microfono che farà conoscere la trap, un genere di cui spesso si parla dicendo cose senza senso, quando il senso è solo uno: è la musica che racconta questi tempi, anche le vite di chi la critica. Di chi la sente e non la ascolta davvero”.

Sfera Ebbasta arriva a X Factor 13 tra le critiche

L’assegnazione e delle categorie ai giudici non è stata ancora ufficializzata –nonostante le numerose voci a riguardo– ma verrà resa nota nelle prossime settimane.

Sembra essere tutto pronto, quindi.

L’appuntamento è per questo giovedì sul canale Sky Uno.