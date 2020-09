Mentre il secondo film di After è già arrivato nei cinema in questo mese, gli attori protagonisti della saga Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin ci fanno sapere che arriveranno anche After 3 e After 4.

La storia tratta dai romanzi di Anna Todd ha riscosso un grande successo, sia in libreria che al cinema con il suo primo capitolo, e ora con il secondo film i buoni risultati non si stanno facendo attendere. After 2 ha infatti incassato già oltre 2 milioni di euro. Perché quindi non pensare ad una continuazione, o meglio due?

After 3 e 4: dal libro ai film

I prossimi capitoli della saga cinematografica riprenderanno la trama dei libri della saga di Anna Todd, raccontando quindi After We Fell (diviso in After – Come mondi lontani e After – Anime perdute) e After Ever Happy (che sarà invece After – Amore infinito).

Per chi non conoscesse la famosa storia, ricordiamo che After parla di Tessa (interpretata da Josephine Langford), una ragazza e studentessa modello, che un giorno conosce il giovane e misterioso Hardin Scott (interpretato da Hero Fiennes Tiffin) e comincia con lui una relazione che porterà grandi cambiamenti nella sua vita…

In After 2, invece Tessa e Hardin non stanno più insieme. Tessa riprende in mano la sua vita e conosce un bravo ragazzo di nome Trevor (interpretato da Dylan Sprouse) ma nonostante tutto sembra volgere per il meglio, Tessa non riesce a dimenticare Hardin, il grande amore della sua vita.

Non resta che aspettare After 3 e After 4, che a quanto pare arriveranno di sicuro nei prossimi anni. Ovviamente non perderti neppure il secondo capitolo della saga, che è nei cinema italiani a partire dal 2 settembre (mentre in America arriverà più tardi, il 23 ottobre).

