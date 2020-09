Venerdì 11 settembre, Ghali pubblicherà il suo nuovo singolo “Barcellona”. Il brano è l’ultimo estratto dal fortunato album “DNA” dopo il successo di “Good Times”.

Il rapper ha scelto di vestire i colori della “camiseta” blaugrana per annunciare l’uscita del brano.

A proposito di “Barcellona”, l’artista ha già detto: “È uno dei miei brani preferiti dell’album”.

“Barcellona” è una canzone d’amore che Ghali rivolge alla sua ex fidanzata, la modella Mariacarla Boscono.

Ghali si presenta in una veste inedita, alle prese con il racconto di un amore intenso, con la città della Catalogna sullo sfondo. E’ una lettera a cuore aperto che racconta una relazione travolgente, scandita da incontri in aeroporto per ritrovarsi o perdersi. Nelle strofe si alternano le prospettive dei due innamorati in quello che diventa un vero e proprio dialogo sul proprio futuro. Dalla consapevolezza dei propri sentimenti, passando per “ovvie” incomprensioni, nasce questa questo brano dal testo diretto e intimo.

L’artista arriva da un’estate ricca di successi grazie al brano “Good Times”, già certificato doppio Disco di Platino: il video ufficiale della canzone ha superato quota un milione e mezzo di visualizzazioni. Ghali è stato protagonista anche di altri successi estivi grazie ai featuring con DRD, Marracash e Madame per “Defuera”, oltre che nell’ultimo album di Achille Lauro con Gemitaiz in “Scat Man”.

Testo di “Barcellona”

(Strofa 1)

Mi hai detto faccio come cazzo mi pare

Sono tre vite che ti vengo a cercare

Lo sai che ho ancora più paura dell’aereo

Se litighiamo prima di decollare

E sì, la Tunisia, la Polizia

Quanto hai sofferto, mamma mia

E ancora che mi insultano le tue fan

E il nuovo disco come va?



(Strofa 2)

E senti, tua madre proprio non la sopporto

Ti spaccherei quel cellulare

Menti quando mi dici che ora è tutto a posto

Che smetti pure di fumare

Ne usciamo distrutti, coperti di insulti

Salutami Gucci, ti stringo e poi sfuggi

Ti stringo e poi sfuggi



(Ritornello)

Barcellona

L’ultima volta che ti ho vista è stato lì

Che strano rincontrarci qui dopo il check-in

Finiti in un frullatore, dopo tutto ‘sto grande amore

Vorrei guadagnarci almeno una canzone



(Strofa 3)

Quale pronostico, amore tossico

Amare il prossimo

Pensa se fossimo stati in un altro posto

Quella sera del novembre scorso

Non mi dire: “Tutto a posto”, io ti conosco

In quartiere sono lo stesso ragazzino

Dici che fumo con gli amici, faccio il duro e il figo

Il distacco dell’età, non l’ho mai sentito

Ti apro le porte del mio cuore, tu apri il frigo bar



(Strofa 4)

Ehi, quando ti guardo mi disarmi

Che fortuna che sei proprio tu ad amarmi

E tu sei vergine per gli astri

E quando lo facciamo è come se tu lo tornassi

Non riciclare quei messaggi

Oh baby, no, non disboscarmi

Cancella i miei lavori se mi manchi

Dove sei? Non vedo l’ora



(Ritornello)

Barcellona

L’ultima volta che ti ho vista è stato lì

Che strano rincontrarci qui dopo il check-in

Finiti in un frullatore, dopo tutto ‘sto grande amore

Vorrei guadagnarci almeno una canzone

Barcellona

Forse non c’è un destino meglio di così

Sorridi scema, che ci vuole a perdersi

Finiti in frullatore, via da tutto ‘sto grande amore

Vorrei guadagnarci almeno una canzone



(Ripresa)

Mi hai detto faccio come cazzo mi pare

Sono tre vite che ti vengo a cercare

Lo sai che ho ancora più paura dell’aereo

Se litighiamo prima di decollare