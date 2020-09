Su Netflix è in arrivo un grande film, Rebecca, un nome e un titolo che non possono lasciare indifferenti gli amanti del grande cinema. A balzare alla mente, infatti, è proprio il grande capolavoro del 1940 di Alfred Hitchcock, Rebecca la prima moglie, ed è proprio a quella meravigliosa storia che si rifarà anche questo nuovo film.

Tratto dal romanzo di Daphne du Maurier del 1938, Rebecca racconta la storia di una giovane e innamorata donna che si ritrova a vivere nella grande villa di suo marito e a subire il peso ingombrante ed inquieto di una prima moglie morta ma ancora fortemente presente in casa.

Rebecca su Netflix: il trailer del film

Proprio in queste ultime ore è stato pubblicato da Netflix il trailer ufficiale del film con i sottotitoli in italiano.

Il lungo trailer ci presenta già molto bene la storia, descritta così nella sinossi ufficiale:

Dopo una vorticosa storia d’amore a Monte Carlo con il bel vedovo Maxim de Winter (Armie Hammer), una giovane donna appena sposata (Lily James) arriva a Manderley, l’imponente tenuta di famiglia del suo nuovo marito su una costa inglese battuta dal vento. Ingenua e inesperta, inizia ad ambientarsi nelle trappole della sua nuova vita, ma si ritrova a combattere l’ombra della prima moglie di Maxim, l’elegante e cortese Rebecca, la cui ossessionante eredità è tenuta in vita dalla sinistra governante di Manderley, la signora Danvers (Kristin Scott Thomas)

Il film, diretto dal regista inglese Ben Wheatley, segue la sceneggiatura di Jane Goldman, Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, adattamento del libro originale. Il film sarà presente su Netflix a partire dal 21 ottobre 2020.

Se come me non vedi l’ora di vedere Rebecca su Netflix, oppure se sei innamorato del film di Alfred Hitchcock e temi che questa nuova versione sia un insulto… lascia un commento qui sotto e fammi sapere cosa ne pensi!