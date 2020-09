Sono passati 22 anni dalla scomparsa di Lucio Battisti, e Vasco Rossi gli rende omaggio con ul lungo post sui suoi social, ma soprattutto con la richiesta di silenzio, in modo che il ricordo voli insieme alle canzoni che Battisti ci ha lasciato.

Una triste ricorrenza oggi per il mondo della musica. Era il 9 settembre 1998 infatti quando Battisti, dopo un lungo ricovero in ospedale, morì. Le cause specifiche della morte non furono mai rese note, e la famiglia chiese massima riservatezza anche durante i funerali, che si tennero infatti in forma strettamente privata, e vi furono ammesse soltanto 20 persone.

Quella stessa riservatezza, quello stesso silenzio chiede oggi Vasco Rossi, in ricordo del caro collega e artista tra i più amati della musica leggera italiana. Niente chiasso, solo la poesia che le canzoni e la voce di Battisti possono dare.

Ecco le parole di Vasco Rossi per Lucio Battisti

Già in passato Vasco aveva preso le parti di Lucio Battisti e sostenuto la sua volontà di non voler più rilasciare dichiarazioni ai media, di voler semplicemente fare musica, senza le esaltazioni e le mitizzazioni proprie della stampa. E ancora oggi Vasco chiede il rispetto di questa sua volontà. Ecco le parole del rocker sui suo profilo Instagram ufficiale:

Quando è morto Battisti ho sentito il bisogno di Silenzio, soprattutto mediatico. Rispettoso silenzio per un artista che diceva tutto attraverso le sue canzoni.

Ancora oggi dopo 26 anni penso lo stesso.

Viva Lucio Battisti, viva le sue canzoni immortali. Vasco Rossi

Il rocker cita infine un passo del libro La versione di Vasco del 1998 dove chiede proprio il rispetto di queste volontà di Battisti. Dopotutto basta davvero soltanto una sua canzone per risvegliare in tutti noi un’emozione, canzoni immortali che inevitabilmente anche i più giovani conoscono…

E tu cosa pensi di Battisti? Hai una sua canzone preferita? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.