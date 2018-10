L’ultimo da solista dell’album di debutto.

Non mi dispiace il fatto che Camila Cabello pubblichi “Consequences” come ultimo singolo estratto dal suo album di debutto da solista ma non sono sicuro di quanto sia stata necessaria questa nuovissima versione “orchestra”.

Non sono male questi nuovi strumenti nella canzone ma l’originale in pianoforte mi piaceva di più perché dava a Camila quel tocco di vulnerabilità.

Questo remix di Consequences è più costruito e suona davvero bene ma io ho un debole per le versioni originali, che ci posso fare?

Questa nuova versione sarà quella mandata alle radio e, ovviamente, sarà anche la protagonista del video musicale ufficiale che uscirà domani.

Probabilmente in ogni esibizione – con questa canzone – Camila verrà accompagnata da una grande orchestra. Quest’ultima ipotesi non mi dispiace, ma voglio aspettare il primo live per dar un giudizio.

Il testo della canzone è molto bello… qui sotto ve lo riportiamo in versione originale.

Testo di Consequences di Camila Cabello

Dirty tissues, trust issues

Glasses on the sink, they didn’t fix you

Lonely pillows in a strangers bed

Little voices in my head

Secret keeping, stop the bleeding

Lost a little weight because I wasn’t eating

All the souls that I can’t listen to, to tell the truth

Loving you was young, and wild, and free

Loving you was cool, and hot, and sweet

Loving you was sunshine, safe and sound

A steady place to let down my defenses

But loving you had consequences

Hesitation, awkward conversation

Running on low expectation

Every sign that I was ignoring

I’m paying for it

Loving you was young, and wild, and free

Loving you was cool, and hot, and sweet

Loving you was sunshine, safe and sound

A steady place to let down my defenses

But loving you had consequences

Loving you was dumb, dark and cheap

Loving you still takes shots at me

Loving you was sunshine, but then it poured

And I lost so much more than my senses

Cause loving you had consequences

Traduzione in italiano del testo di Consequences di Camila Cabello

Fazzoletti sporchi, problemi di fiducia

bicchieri nel lavandino, non risolvono i tuoi problemi

cuscini solitari in letti di sconosciuti

piccole voci nella mia testa

mantenere un segreto, smettere di sanguinare

ho perso un po’ di peso perchè non stavo mangiando

tutte le anime che io non posso ascoltare, per dire la vertià

il tuo amore era giovane, selvaggio e libero

il tuo amore era caldo, era freddo e dolce

il tuo amore era il mio sole, sano e salvo

un luogo sicuro dove abbandonare le mie difese

ma amare te aveva delle conseguenze

esitazione, una conversazione imbarazzante

mantenendo basse aspettative

ogni sirena che io stavo ignorando

sto pagando per questo

il tuo amore era giovane, selvaggio e libero

il tuo amore era caldo, era freddo e dolce

il tuo amore gingergeneration era il mio sole, sano e salvo

un luogo sicuro dove abbandonare le mie difese

ma amare te aveva delle conseguenze

amare te era stupido, oscuro e di cattivo gusto

amare te mi colpisce ancora

amare te era il sole, ma poi è caduto

e io ho perso molto più dei miei sensi

perché amare te aveva conseguenze