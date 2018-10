Il mese di ottobre 2018 è un mese davvero incredibile per il numero e l’importanza delle uscite al cinema. Sarà un mese pieno di film musicali, di storie importanti e di cast altrettanto degni di nota. Prendete carta e penna, quindi, e annotatevi le date d’uscita al cinema più importanti di ottobre 2018.

Film in uscita al cinema il 4 Ottobre 2018

VENOM

Il primo film da annotarsi in agenda è di sicuro Venom, un nuovo cinecomic con protagonista un terrificante alieno targato Marvel, che da anche titolo alla pellicola. Il mostro dalla pelle scura come il catrame e i denti aguzzi è uno dei villain più temuti dell’intero universo di Spider Man, e darà filo da torcere al protagonista Tom Hardy.

La regia è affidata a Ruben Fleischer, e il cast è formato da, a parte il già citato Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott, Jenny Slate, Michelle Lee e Grace Wan.

THE WIFE – VIVERE NELL’OMBRA

La storia racconta di Joe Castleman e la moglie Joan e della notizia per lui di aver vinto il premo Nobel. Tutto il film è un’intera riflessione sull’amore, la coppia, i compromessi e i sacrifici, interpretati da due attori meravigliosi come Glenn Close e Jonathan Pryce.

La regia è di Björn Runge, e il resto del cast è formato da Christian Slater, Max Irons, Harry Lloyd, Annie Starke, Logan Lerman e Alix Wilton Regan.

PAPA FRANCESCO – UOMO DI PAROLA

Un documentario diretto da Wim Wenders che non si rivolge soltanto ai credenti, ma a tutti quelli che vogliono conoscere un po’ di più la figura di Papa Francesco, come uomo e come momento storico della Chiesa romana. Il percorso del film non è tanto biografico, ma più personale, grazie al materiale ricevuto in 4 lunghe interviste nel corso degli anni. Un documentario sicuramente interessante, che porta la firma di un regista di gran livello.

THE DOMESTICS

Un Thriller diretto da Mike P. Nelson che racconta di un evento post-apocalittico che ha reso la Terra un posto inospitale e pericoloso. I protagonisti sono Mark e Nina, che in cerca di un riparo dove poter sopravvivere, puntano alla vecchia casa dei genitori di lei. La loro strada però sarà piena di ostacoli, e dovranno uccidere per non essere uccisi, tirando fuori l’istinto di sopravvivenza e crudeltà innato in tutti gli uomini.

Il cast è formato da: Kate Bosworth, Tyler Hoechlin, Lance Reddick, Sonoya Mizuno, Brad Leland, Jeff Chase, David Jensen e Dave Davis.

Film in uscita l’11 ottobre 2018

A STAR IS BORN

Il film più atteso del mese è sicuramente A Star Is Born, dove vederemo come protagonisti Bradley Cooper (impegnato anche nel ruolo di regista) e la molto amata Lady Gaga. Lui un country rocker molto amato e seguito, lei una sconosciuta, che grazie all’aiuto del ragazzo riuscirà a tirare fuori il suo grande talento e a diventare in pochissimo tempo una grande star. Una storia di passioni e amori impossibili, dove la musica la farà da protagonista e ci emozionerà tantissimo.

A parte i già citati protagonisti, il cast vedrà anche la presenza di Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Anthony Ramos, Bonnie Somerville, Dave Chappelle, Greg Grunberg.

ZANNA BIANCA

Un film d’animazione che i promette di dar voce al classico della letteratura di Jack London. Una storia già molto nota, che si premette di portare in scena il particolare rapporto che può instaurarsi tra l’uomo e gli animali. Un romanzo che ha emozionato e coinvolto intere generazioni, ora al cinema!

La regia è di Alexandre Espigares.

THE PREDATOR

Ancora mostri alieni al cinema, con il ritorno di The Predator. I mostri, geneticamente modificati, sono ora ancora più cattivi, più pericolosi e letali e sicuramente più intelligenti che mai e saranno un nemico molto difficile da vincere.

La regia del film è di Shane Black, il cast è composto da Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan Michael Key, Olivia Munn, Thomas Jane, Alfie Allen e Augusto Aguilera.

QUASI NEMICI – L’IMPORTANTE E’ AVERE RAGIONE

Una commedia molto carina, che ha come protagonisti Neilah, una giovane ragazza che desidera diventare un grande avvocato, e il professore Pierre Mazard, che è molto prevenuto nei confronti delle minoranze etniche. Tra i due si crea un rapporto teso ma allo stesso tempo proficuo. Riuscirà Neilah a superare le divergenze e a diventare una maestra dell’eloquenza?

Il film è diretto da Yvan Attal. Il cast: Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Yvonne Gradelet, Serge Gainsbourg, Romain Gary, Jacques Brel.

Film in uscita al cinema il 18 ottobre 2018

SOLDADO

Il secondo capitolo di Sicario, diretto dal regista Sollima. La guerra al narcotraffico tra Stati Uniti e Messico si fa sempre più aspra, e questa volta per vincere, l’agente Matt Graver dovrà unire le sue forze con il misterioso Alejandro Gillick. Un film d’azione che continua a far brillare il nome di Sollima.

Il cast è composto da Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Catherine Keener, Manuel Garcia-Rulfo, Matthew Modine, Shea Whigham.

IN VIAGGIO CON ADELE

Un film intimo che parla di due anime perse che cercano il loro posto nel mondo. Un road movie pieno di avventure, più o meno piacevoli che vi divertirà. Una commedia diretta da Alessandro Capitani. Con Sara Serraiocco, Alessandro Haber, Isabella Ferrari e Patrice Leconte.

Film al cinema dal 25 ottobre 2018

HALLOWEEN

Il ritorno di Michael Mayers come non è stato mai visto fin’ora. Il film non prosegue la saga e non tiene conto dei fatti che abbiamo conosciuto fin’ora, ma si fa documentario sul crimine. Quando Mayers scappa dal carcere, indossa di nuovo la sua maschera e cerca vendetta su Laurie Strode. I due si preparano così alla lotta finale, piena di colpi di scena.

La regia è di David Gordon Green. Il cast è formato da: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Virginia Gardner, Nick Castle, Will Patton, Toby Huss, Miles Robbins e Jefferson Hall.

EUFORIA

Valeria Golino alla regia ci regala un film che è una grande riflessione su come una malattia possa rimettere in gioco le relazioni, portando a galla nodi irrisolti e vecchie storie. I protagonisti sono Matteo ed Ettore, due fratelli che però hanno personalità completamente agli antipodi.

Il cast è composto da: Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi, Andrea Germani, Marzia Ubaldi e Jasmine Trinca.

Film in uscita il 31 ottobre 2018

IL PRIMO UOMO

Un altro film molto atteso è il ritorno alla regia di Damien Chazelle con Il Primo Uomo. Protagonista assoluto è Ryan Gosling nei panni dell’astronauta Neil Armstrong, primo uomo sulla luna, e la storia della sua storica avventura tra il 1961 e il 1969.

Il cast, a parte il già citato Gosling, è formato da Claire Foy, Jon Bernthal, Corey Stoll, Kyle Chandler, Jason Clarke, Pablo Schreiber e Patrick Fugit.