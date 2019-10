Finally feel good è il nuovo singolo del cantante britannico James Arthur, tratto dall’album You, che uscirà il 18 ottobre 2019 sotto l’etichetta discografica Columbia. Non è ancora stato rilasciato il video musicale, ma in questo articolo possiamo scoprire il significato della canzone e la storia dietro la creazione del nuovo album.

Arthur descrive la canzone come:

“un’ode catartica che parla di fare la pace con se stessi. Questa è stata la prima canzone che ho scritto per l’album e riguarda la volontà di superare le insicurezze, essere felici con la propria vera natura e sentirsi a proprio agio con la propria pelle.”

Quanto conosci James Arthur?

Arthur è diventato famoso per la cover di Impossible (canzone di Shontelle, dallo stesso titolo), che ha raggiunto le prime posizioni delle classifiche europee, diventando singolo di platino per le oltre 1 milione di copie vendute. A novembre 2013 ha pubblicato il suo primo album in studio, James Arthur, che ha raggiunto la seconda posizione della classifica Official Albums Chart. Nello stesso anno ha vinto due premi prestigiosi: il Premio 40 Principales per la miglior canzone e il NRJ Music Award come rivelazione internazionale dell’anno. È stato anche candidato ai BRIT Awards per il singolo dell’anno. Nel 2014 ha annunciato la sua collaborazione con l’etichetta discografica Columbia Records. Il secondo album, dal titolo Back from the Edge, è stato pubblicato il 28 Ottobre 2016.

Dall’album, al primo posto nella classifica delle vendite del suo paese, viene estratto Say You Won’t Let Go, singolo premiato con la certificazione platino. Il 18 Ottobre 2018 è uscito il singolo Empty Space. Il 16 Novembre 2018, invece, l’etichetta discografica Atlantic Records ha distribuito la sua cover del brano Rewrite The Stars, in collaborazione con la cantante Anne-Marie. Il brano originale deriva dal film musical The Greatest Showman ed è interpretato da Zac Efron e Zendaya. Arriviamo al nuovo album di James, You, in uscita il 18 ottobre 2019. Arthur lo descrive come:

“diverso, concettuale, pieno di anima. (…) Ispirato dalle storie della gente ma non così introspettivo come il precedente album del 2016.”

La tracklist dell’album You

You ft. Travis Barker Finally feel good Marine parade If we can get through this we can get through everything Car’s outside Quite miss home Treehouse ft. Ty Dolla Sign, Shotty Horroh Sad eyes Unconditionally ft. Adam Lazzara Homicide love Breathe Maybe Fall Falling like the stars Empty space Naked From me to you I hate everybody

Il significato della canzone Finally feel good

La canzone parla della difficoltà del protagonista a riprendere in mano la propria vita dopo un periodo di solitudine e abbandono, in cui sentiva di non poter più provare niente di positivo. Canta: “I’ve been getting colder, and nothing means anything”. Non aveva più fiducia in se stesso e non si sentiva bene nella propria pelle, ma grazie al tempo e ad un amore che gli ha ridato la forza, oggi sta meglio ed è pronto a rimettersi in gioco. Dice infatti: “When I broke free from the old me, I was singing, I finally feel good.” E invita a non disperare, perché quando si tocca il fondo, l’unica strada che rimane è quella della rinascita: “When you hit bottom, only place to go is up.”

Testo di Finally feel good

[Verse 1]

I wanna wake up sober

See what the sunrise means to me

‘Cause I’ve been getting colder

And nothing means anything

I wanna really hold ya

And feel the ground beneath my feet

‘Cause when it’s all all over

Don’t wanna miss anything



[Pre-Chorus]

I put enough cigarettes on my bed

Only friends gather up in my head

When you hit bottom, only place to go is up



[Chorus]

When I found me, I was smiling

And through the crying, I finally feel good

When I broke free from the old me

I was singing, “I finally feel good”



[Verse 2]

I was getting closer

But I was getting in my way

We’re only getting older

I keep on making the same mistakes

Self-inflicted torture

It no longer gets me high

And finally I want to

Follow my own lullaby



[Pre-Chorus]

Trying to remember what my mother said

Middle finger up to my twisted head

When you hit bottom, only place to go is up



[Chorus]

When I found me, I was smiling

And through the crying, I finally feel good

When I broke free from the old me

I was singing, “I finally feel good”, oh-oh



[Bridge]

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) A duplicate of my own skin

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) It finally feels like home, yeah

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) I can’t tell if myself, yeah

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) You don’t have to be alone



[Chorus]

When I found me (Will I?)

I was smiling (I was smiling, yeah)

And through the crying (And through the crying)

I finally feel good (I finally feel)

When I broke free (When I broke free, broke free)

From the old me (From the old me, old me)

I was singing (Yeah, yeah)

“I finally feel good” (I finally feel good, baby)



[Outro]

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) Oh, I finally feel good, baby

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) Oh, I finally feel good, baby

Oh, I finally feel good, baby

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) Oh, I finally feel good, baby

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) Oh, I finally feel good

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) Yeah, yeah, yeah, yeah

Ooh

Traduzione del testo di Finally feel good

[Verso 1]

Voglio svegliarmi sobrio

vedere cosa significhi l’alba per me

perché sono diventato freddo

e niente ha più significato

voglio stringerti davvero

e sentire la terra sotto i miei piedi

perché quando è tutto finito

non voglio perdermi nulla

[Pre-ritornello]

Ho buttato abbastanza sigarette sul letto

solo gli amici si riuniscono nella mia testa

quando tocchi il fondo, l’unica cosa che puoi fare è risalire

[Ritornello]

Quando mi sono trovato, stavo sorridendo

e attraverso i pianti, mi sento finalmente bene

quando mi sono liberato dal vecchio me

stavo cantando “mi sento finalmente bene”

[Verso 2]

Mi stavo avvicinando

ma stavo prendendo la mia strada

stiamo solo invecchiando

continuo a fare gli stessi errori

una tortura auto inflitta

non mi sballa più

e voglio finalmente

seguire la mia ninna nanna personale

[Pre-ritornello]

Cercando di ricordare cosa diceva mia madre

ho alzato un dito medio alla mia testa deviata

quando tocchi il fondo, l’unica cosa che puoi fare è risalire

[Ritornello]

Quando mi sono trovato, stavo sorridendo

e attraverso i pianti, mi sento finalmente bene

quando mi sono liberato dal vecchio me

stavo cantando “mi sento finalmente bene”

[Ponte]

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) Un duplicato della mia stessa pelle

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) sembra finalmente casa, sì

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) non posso dirlo io stesso, sì

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) non devi rimanere da solo

[Ritornello]

Quando mi sono trovato (ce la farò?)

stavo sorridendo (stavo sorridendo, sì)

e attraverso i pianti (attraverso i pianti)

mi sento finalmente bene (mi sento finalmente)

quando mi sono liberato (mi sono liberato, mi sono liberato)

dal vecchio me (dal vecchio me)

stavo cantando (stavo cantando)

“Mi sento finalmente bene” (mi sento finalmente bene, baby)

[Conclusione]

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) Oh, mi sento bene finalmente, baby

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) Oh, mi sento bene finalmente, baby

Oh, mi sento bene finalmente, baby

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) Oh, mi sento bene finalmente, baby

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) Oh, mi sento bene finalmente

(Ha-ah-ah, ha-ah-ah) Yeah, yeah, yeah, yeah

Ooh

James ha chiesto ai suoi fan se Finally feel good riesca a parlare ai loro cuori. Qual è stato l’effetto con il tuo cuore? Raccontaci la tua impressione nei commenti.