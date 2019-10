Mancano pochi giorni per l’uscita di Never Boring, il cofanetto dedicato a Freddie Mercury, e ch raccoglie il meglio della carriera solista del grande cantante. A aprire le danze è però il ritorno in radio di Living On My Own, accompagnato da un nuovo video in 4K.

Il nuovo video di Living On My Own

Per la prima versione del video di Living On My Own, il materiale fu girato durante la festa del 39esimo compleanno di Freddie, organizzata al Henderson’s Club di Monaco. In quell’occasione Freddie Mercury chiese a tutti i partecipanti di presentarsi in maschera, con tema bianco e nero. Durante la festa venne quindi girato il video.

La nuova versione del video riprende scene inedite e mai mostrate di quella stessa serata; persone in maschera, Freddie che canta e si diverte, la partecipazione generale di amici e conoscenti. Un vero tripudio di gioia e di divertimento made in anni ’80.

Living On My Own, inoltre, torna in rotazione radiofonica, come traccia numero 9 del suo primo album solista dal titolo Mr. Bad Guy.

L’uscita del cofanetto collezione Never Boring è previsto per il giorno 11 ottobre.

E tu lo comprerai?

Il testo di Living On My Own di Freddie Mercury

Dee do dee do day

Dee do dee do dee do dee do day oh

Sometimes I feel I’m gonna break down and cry, so lonely

Nowhere to go, nothing to do with my time

I get lonely, so lonely, living on my own.

Sometimes I feel I’m always walking too fast, so lonely

And everything is coming down on me, down on me, I go crazy

Oh so crazy, living on my own.

Dee do de de, dee do de de

I don’t have no time for no monkey business

Dee do de de, dee do de de

I get so lonely, lonely, lonely, lonely, yeah

Got to be some good times ahead

Sometimes I feel nobody gives me no warning

Find my head is always up in the clouds in a dreamworld

It’s not easy, living on my own, my own, my own

Dee do de de (lonely), dee do de de (lonely)

I don’t have no time for no monkey business

Dee do de de, dee do de de

I get so lonely, lonely, lonely, lonely, yeah

Got to be some good times ahead

C’mon baby

Dee do de de, dee do de de

I don’t have no time for no monkey business

Dee do de de, dee do de de

I get so lonely, lonely, lonely, lonely, yeah

Got to be some good times ahead

Yeah baby

Di di di di

Dibby dibby du-wop du-wop

yeah y-y-y-y-y-y-ow-yeah

Living on my own, living on my own

Living on my own, living on my own, wooh

da, day, day, day, day

di, di, di, di, di, di, di

Be-dop, be-dop, be-dop, be-dop

Be-dop, be-dop, be-dop, be-dop

Be-dop, be-dop, be-dop, be-dop

Woh!