La canzone Good thing interpretata dall’artista russo-tedesco Zedd e dall’americana Kehlani è stata rilasciata il 27 settembre 2019, sotto l’etichetta Interscope Records. Si vocifera che il singolo possa essere una delle anteprime del nuovo ed attesissimo album di Zedd. Al momento, è stato definito da Stereogum come: “Un’ode sintetica e pulsante sull’essere single”. Il musicista russo-tedesco ha parlato della canzone dicendosi entusiasta ed elogiando la sua partner musicale:

“era da molto tempo che non ero così emozionato per una canzone. Good thing unisce tutte le mie influenze musicali in un brano. Ha elementi pop, jazz, elettronici e anche soul. È come un viaggio tra i generi musicali che ho sperimentato in tutta la mia carriera. Lavorare con Kehlani è stato incredibile. Lei è un grande talento ed è stato un onore collaborare.”

La cantante è d’accordo, e ha detto in un’intervista che:

“questo singolo è speciale perché ho sempre ammirato Zedd per la sua abilità di raccontare la vita nella sua arte in modo così divertente. È un brano che ha spessore ma è estremamente piacevole ed è molto, molto da me. Quando abbiamo registrato ho vissuto una delle più divertenti sessioni degli ultimi tempi.”

Chi è Kehlani?

La statunitense Kehlani ha avuto una vita piuttosto travagliata. È stata cresciuta dalla zia perché suo padre morì quando lei era piccola, mentre la madre era spesso in prigione o in comunità. La cantante si avvicina per prima cosa al ballo, e si prepara a studiare alla famosa scuola Juilliard, ma purtroppo un improvviso infortunio al ginocchio le compromette la carriera da ballerina. Dalle scuole medie in poi si dedica allora al canto, anche grazie alla passione della zia per l’R&B e il soul. La sua carriera parte insieme al gruppo teen pop Poplyfe, che partecipa ad America’s Got Talent nel 2011.

Canzone dopo canzone, riceve una candidatura nella categoria miglior album Urban Contemporary dei Grammy Awards 2016. Una collaborazione da ricordare è quella con l’ex membro degli One Direction Zayn, che nel suo album chiede il contributo della cantante per il brano Wrong. Sempre nel 2016 partecipa alla colonna sonora del film Suicide Squad incidendo il singolo Gangsta, che si piazza al quarantunesimo posto della classifica statunitense dei singoli più venduti. Nel 2017 Kehlani pubblica il suo primo album in studio, SweetSexySavage, e il suo pezzo Good life viene scelto come colonna sonora di Fast & Furious 8, interpretato con G-Eazy. Ha collaborato anche con Calvin Harris e Lil Yachty in Faking It e con Cardi B in Ring.

Chi è Zedd?

Influenzato dalla passione dei suoi genitori, a soli 4 anni comincia a suonare il pianoforte, a sei anni registra alcune sue canzoni, e inizia a suonare la batteria quando compie 12 anni. Nel 2002 si unisce a un gruppo tedesco, i Dioramic. Nel 2009 comincia a produrre musica elettronica, e sceglie il nome “Zedd” producendo svariati remix e canzoni proprie. Ha pubblicato il suo primo singolo The Anthem, che è entrato nella classifica della Beatport Electro house Top 20. Inoltre il suo remix di Scary Monsters and Nice Sprites di Skrillex entra nella classifica Beatport Electro House Top 10 piazzandosi alla seconda posizione.

Da allora ha continuato a produrre vari remix di cantanti famosi, come The Black Eyed Peas, Lady Gaga, Shawn Mendes e Alessia Cara. Per creare la sua musica, il musicista usa la piattaforma Cubase e vari plugin. Nel 2012 esce il suo primo album in studio, Clarity; nel 2015 True Colors e quest’anno si attende l’uscita di Orbit. Tra le sue ultime featuring più famose, quella con Shawn Mendes in Lost In Japan e quella con Katy Perry in 365.

Il video musicale

Il video di Good thing è diretto da Warren Fu (regista dei video di The Weeknd e dei The 1975). Nel video troviamo Zedd che lavora come pianista in un ristorante elegante ed esclusivo, mentre Kehlani nei panni di una cameriera poco incline a farsi mettere i piedi in testa. La storia si sviluppa con la cameriera che una sera si stanca della maleducazione dei suoi superiori e lascia il lavoro, rubando indumenti ad alcuni dei ricchi e snob ospiti del ristorante. Non si lascia intimorire nemmeno da un affascinante ospite del club, che le offre una generosa mancia e il numero di telefono. Il tutto accade sotto lo sguardo divertito di Zedd, sempre intento a suonare il pianoforte.

La canzone è un inno a se stessi: farsi dei regali e trattarsi bene viene prima del dedicarsi agli altri, perché tutelare il nostro benessere è il miglior modo per volerci bene. Ascoltiamo infatti questi versi: “I book myself tables at all the best restaurants, then eat alone. I buy myself fast cars, just so I can drive them real fuckin’ slow.” Non solo, Kehlani ci invita a realizzare i nostri sogni e a toglierci quelle soddisfazioni che pensiamo sia la dolce metà a doverci offrire. Anche da soli invece, valiamo (e ci rendiamo felici) più di quanto immaginiamo: “’Cause I already got a good thing with me. Yeah, I already got everything I need.”

Testo Good thing

[Verse 1]

I book myself tables

At all the best restaurants, then eat alone

I buy myself fast cars

Just so I can drive them real fuckin’ slow

I like my own company

Company, I don’t need it

I’m not always cold

I’m just good on my own, so good on my own



[Pre-Chorus]

I’ve always been told, one day, I’ll find

Somebody who changes my mind

If they come along, I won’t think twice



[Chorus]

‘Cause I already got a good thing with me

Yeah, I already got everything I need

The best things in life are already mine

Don’t tell me that you got a good thing for me

‘Cause I already got a good thing with me

Yeah, I already done everything I dream

I’m good by myself, don’t need no one else

Don’t tell me that you got a good thing for me

‘Cause I already got a good thing



[Verse 2]

I make myself up

Just to dance in the mirror when I’m at home

I pose and take pictures

Then send them to people that I don’t know

I like getting compliments

Compliments how I’m feeling, oh

I’m not always selfish

Just bad at romance, it’s not in my bones



[Pre-Chorus]

I’ve always been told, one day, I’ll find

Somebody who changes my mind

If they come along, I won’t think twice



[Chorus]

‘Cause I already got a good thing with me (Good thing with me)

Yeah, I already got everything I need (Everything I need)

The best things in life are already mine

Don’t tell me that you got a good thing for me

‘Cause I already got a good thing with me (Good thing with me)

Yeah, I already done everything I dream (Everything I dream)

I’m good by myself, don’t need no one else

Don’t tell me that you got a good thing for me

‘Cause I already got a good thing



[Pre-Chorus]

I’ve always been told, one day, I’ll find

Somebody who changes my mind

If they come along, I won’t think twice



[Chorus]

‘Cause I already got a good thing with me (Oh, good thing with me)

Yeah, I already got everything I need (Everything I need, yeah)

The best things in life are already mine

Don’t tell me that you got a good thing for me (No, no)

‘Cause I already got a good thing with me (Good thing with me)

Yeah, I already done everything I dream (Everything, yeah)

I’m good by myself, don’t need no one else

Don’t tell me that you got a good thing for me

‘Cause I already got a good thing

Traduzione del testo Good thing

[Verso 1]

Ho prenotato dei tavoli in tutti i migliori ristoranti e poi ho mangiato da solo

Ho comprato auto veloci solo per poterle guidare molto lentamente

Mi piace stare da solo, della compagnia non ne ho bisogno

Non ho sempre freddo, sono solo bravo a stare da solo, così bravo da solo



[Pre-ritornello]

Mi è sempre stato detto, un giorno lo troverò

Qualcuno che mi fa cambiare idea

Se arriva, non ci penserò due volte



[Ritornello]

Perché ho già una buona cosa per conto mio

Sì, ho già tutto ciò di cui ho bisogno

Le cose migliori della vita sono già mie

Non dirmi che hai una buona cosa per me

Perché ne ho già una per conto mio

Sì, ho già fatto tutto ciò che ho sognato

Sto bene da solo, non ho bisogno di nessun altro

Non dirmi che hai una buona cosa per me

Perché ne ho già una per conto mio



[Verso 2]

Mi trucco solo per ballare allo specchio quando sono a casa

Mi metto in posa e faccio foto, quindi le invio a persone che non conosco

Mi piace ricevere complimenti, complimenti come mi sento, oh

Non sono sempre egoista, faccio solo schifo nel romanticismo, non è nella mia natura

[Pre-ritornello]

Mi è sempre stato detto, un giorno lo troverò

Qualcuno che mi fa cambiare idea

Se arriva, non ci penserò due volte

[Ritornello]

Perché ho già una buona cosa per conto mio (cosa per conto mio)

Sì, ho già tutto ciò di cui ho bisogno (tutto ciò di cui ho bisogno)

Le cose migliori della vita sono già mie

Non dirmi che hai una buona cosa per me

Perché ne ho già una per conto mio (una per conto mio)

Sì, ho già fatto tutto ciò che ho sognato (tutto ciò che ho sognato)

Sto bene da solo, non ho bisogno di nessun altro

Non dirmi che hai una buona cosa per me

Perché ne ho già una per conto mio



[Pre-ritornello]

Mi è sempre stato detto, un giorno lo troverò

Qualcuno che mi fa cambiare idea

Se arriva, non ci penserò due volte

[Ritornello]

Perché ho già una buona cosa per conto mio

Sì, ho già tutto ciò di cui ho bisogno

Le cose migliori della vita sono già mie

Non dirmi che hai una buona cosa per me

Perché ho già una buona cosa per conto mio

Sì, ho già fatto tutto ciò che ho sognato

Sto bene da solo, non ho bisogno di nessun altro

Non dirmi che hai una buona cosa per me

Perché ne ho già una buona per conto mio

Hai ascoltato la canzone di Zedd e Kehlani? Conoscevi già questi artisti? Dicci il tuo pensiero in un commento qui sotto!