È “Wave” il nuovo singolo di Meghan Trainor che va ad anticipare l’uscita del tanto e atteso nuovo album che avremo modo di ascoltare con molte probabilità il prossimo anno.

Un brano che la cantante ha tenuto per sé per quasi tre anni, durante la lavorazione ha collaborato con il produttore Mike Sabath che ha donato alla canzone il suo tocco elettronico e non solo. Durante una sessione in studio Meghan gli ha infatti chiesto se avesse il piacere di cantare un verso della canzone. Da qui il featuring.

“Una volta che le mie mani hanno raggiunto la costa

Tu mi riporti indietro

E io non dovrei pregare per avere di più

Ma non voglio che finisca”

Il singolo parla dell’incapacità di staccarsi da un rapporto che la protagonista sa che non è destinato a durare. Nonostante sia conscia delle conseguenze non riesce a non tuffarcisi dentro, pur venendo sballottolata come fosse, appunto, un’onda.

“Prendimi come un’onda, trascinami avanti e indietro

Buttati tra le mie braccia, dimmi che sono tua

Prendimi come un’onda”

Una situazione che non rispecchia sicuramente la vita sentimentale attuale della cantante. Meghan si è infatti sposata lo scorso Dicembre –nel giorno del suo 25esimo compleanno– con l’attore Daryl Sabara con il quale era fidanzata ufficialmente da più di un anno e i due vivono felicemente il loro rapporto.

Nel video ufficiale una piramide umana fatta di ballerini seguirà il ritmo datoli da Meghan, in cima, come a rappresentare il vento per le onde.

La folla si riunirà per lasciarsi andare seguendo il sound della canzone, fin quando entrerà in scena anche Mike Sabath che verrà trascinato, come fosse una rockstar, sulla testa delle persone.

“Sono così felice di poter finalmente rilasciare questa canzone. Non ho mai lavorato così tanto a un brano e la produzione e il verso di Mike l’ha portato su un altro livello. So che i miei fan hanno aspettato a lungo per questo e meritano il meglio”.

Queste le parole di Meghan il giorno del rilascio di “Wave”.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo brano?

Testo Wave

[Verse 1: Meghan Trainor]

I want what I can’t have, still holding on to hope

Drowning in my tears, this love’s a sinking boat

Oh, oh, this love’s a sinking boat

Oh, oh (No)

[Pre-Chorus: Meghan Trainor]

Once my hands have reached the shore

You pull me back in

And I shouldn’t beg for more

But I don’t want it to end

[Chorus: Meghan Trainor]

Just take me like a wave (Wave, wave, wave)

Oh, take me like a wave, oh (Wave, wave, wave)

Take me like a wave, pull me back and forth

Crash into my arms, tell me I am yours

Take me like a wave, oh, ah (Wave, wave, wave)

[Verse 2: Mike Sabath]

Headed to surface, I’ll keep you afloat

I’ll keep you safe, babe (Yep, yep)

Right in the middle of Heaven and Hell

This world was made for us (Yeah)

Don’t blame you at all (Yeah)

It was all my fault (Yeah)

I swear that I won’t do the shit that I did before

I stayed a block away (Yeah)

But I need you back on me (Hey)

And I think it’s all the same for you, yeah

I just wanna kiss your neck

‘Cause I miss the way you’re dancing on me, yeah

Let me pull you back in (Yeah)

[Pre-Chorus: Meghan Trainor]

Once my hands have reached the shore

You pull me back in

And I shouldn’t beg for more

But I don’t want it to end

[Chorus: Meghan Trainor with Mike Sabath]

Just take me like a wave (Wave, wave, wave)

Oh, take me like a wave, oh (Wave, wave, wave)

Take me like a wave, pull me back and forth

Crash into my arms, tell me I am yours

Take me like wave, oh, ah (Wave, wave, wave)

[Outro]

Oh, oh

Oh, oh

Traduzione del testo di Wave

[Verso 1: Meghan Trainor]

Voglio quello che non posso avere, mi appendo ancora alla speranza

Affogando nelle mie lacrime, questo amore è una nave che affonda

Oh, oh, questo amore è una nave che affonda

Oh, oh (No)

[Pre-Ritornello: Meghan Trainor]

Una volta che le mie mani hanno raggiunto la costa

Tu mi riporti indietro

E io non dovrei pregare per avere di più

Ma non voglio che finisca

[Ritornello: Meghan Trainor]

Prendimi solo come un’onda (Onda, onda, onda)

Oh, prendimi come un’onda, oh (Onda, onda, onda)

Prendimi come un’onda, trascinami avanti e indietro

Buttati tra le mie braccia, dimmi che sono tua

Prendimi come un’onda, oh, ah (Onda, onda, onda)

[Verso 2: Mike Sabath]

Diretti alla superficie, ti terrò a galla

Ti terrò al sicuro, tesoro (Sì, sì)

Nel bel mezzo del Paradiso e dell’Inferno

Questo mondo è stato creato per noi (Già)

Non ti incolpo di nulla (Già)

È stata tutta colpa mia (Già)

Giuro che non farò più quello che ho fatto prima

Mi sono allontanato un po’ (Già)

Ma ho bisogno di averti di nuovo su di me(Hey)

E penso che sia lo stesso per te, già

Voglio solo baciare il tuo collo

Perchè mi manca il modo in cui ballavi su di me, già

Lascia che ti riporti qui (Già)

[Pre-Ritornello: Meghan Trainor]

Una volta che le mie mani hanno raggiunto la costa

Tu mi riporti indietro

E io non dovrei pregare per avere di più

Ma non voglio che finisca

[Ritornello: Meghan Trainor con Mike Sabath]

Prendimi solo come un’onda (Onda, onda, onda)

Oh, prendimi come un’onda, oh (Onda, onda, onda)

Prendimi come un’onda, trascinami avanti e indietro

Buttati tra le mie braccia, dimmi che sono tua

Prendimi come un’onda, oh, ah (Onda, onda, onda)

[Outro]

Oh, oh

Oh, oh