Tratto da “Colpa delle favole”, arriva il video dell’ennesimo malinconico capolavoro del giovane cantante

In rotazione radiofonica da venerdì 4 Ottobre, “Quando fuori Piove” è la terza traccia di Ultimo estratta dall’album “Colpa delle Favole“, uscito lo scorso Aprile e che ha ancora un enorme successo.

Il brano, accompagnato anche dal video ufficiale, arriva in un momento d’oro per il cantautore romano che quest’estate sarà protagonista del suo primo tour negli stadi, con numerosi sold out già annunciati e tre date già raddoppiate. E, dopo lo straordinario successo dell’ultimo album, il giovane romano ha fatto intuire di non avere alcuna intenzione di fermarsi ed è già al lavoro, come ha fatto capire con parecchi indizi comparsi sui suoi canali social, su nuovi brani che presto vedranno la luce.

Significato di “Quando fuori Piove”, Ultimo

“Quando vivi troppo insieme poi qualcosa se ne va.”

L’ultimo brano del cantante romano traspare malinconia e la sua intensità e palpabile con le dita. Durante la canzone, Ultimo prima incolpa le favole, poi la musica: qualcosa è inesorabilmente cambiato nel suo rapporto e non si può più tornare indietro. La nostalgia di un amore quella raccontata da Ultimo, che come al solito si dimostra inesorabile poeta a discapito della sua giovane età.

Qui sotto, potete leggere il testo della canzone e ripassare le date del suo tour negli stadi.

Testo di “Quando fuori Piove”, Ultimo

Colpa delle favole

Mi hanno sempre illuso un po’

Quando fuori piove

Perché il mondo mi ha deluso un po’

Colpa della musica

Mi ha reso gli occhi amari un po’

Guardo fuori il sole

E mi chiudo in un respiro

Sai mi chiedo troppo spesso

Dove va a finire un fiore

Quando corri dentro a un prato

E non ti servono parole

Mi chiedevo, tu come stai?

È un po’ che non ti sento, ormai

Vorrei portarti al mare

Ma non ho più belle parole

Perché il tempo ha preso tutto

E ha preso anche il nostro amore

Vorrei parlarti come prima

Con la stessa intensità

Ma quando vivi troppo insieme

Poi qualcosa se ne va

Io non mi sento mai all’altezza, di stare con te

È colpa della vita

Che mi ha steso in questo posto

Senza avermi chiesto prima

Almeno un tipico permesso

E non ci riesco mai

A far finta che poi vada bene

Tu dici: te ne pentirai

Sai mi chiedo troppo spesso

Dove va a finire un fiore

Quando corri dentro a un prato

E non ti servono parole

Mi chiedevo, tu come stai?

È un po’ che non ti sento, ormai

Vorrei portarti al mare

Ma non ho più belle parole

Perché il tempo ha preso tutto

E ha preso anche il nostro amore

Vorrei parlarti come prima

Con la stessa intensità

Ma quando vivi troppo insieme

Poi qualcosa se ne va

Io non mi sento mai all’altezza, di stare con te

Di stare con te

Di stare con te