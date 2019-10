Molta era l’attesa per il nuovo singolo di Riki dal titolo Gossip, e da oggi 9 ottobre, la canzone arriva in rotazione radiofonica lasciando tutti letteralmente a bocca aperta.

Dimenticate il Riki conosciuto in precedenza; in Gossip Riki sembra voler cambiare totalmente direzione, sia musicalmente parlado che per i testi. Ma siamo sicuri che sia la strada giusta? La risposta e difficile, e probabilmente potremo saperlo solo dopo aver considerato la reazione dei fan nei prossimi giorni, ma così, a primo impatto, Gossip non ci entusiasma.

Per quanto la scelta musicale sia comunque un passo avanti per Riki, che sperimenta ritmi più incalzanti e magari più internazionali, non si può dire lo stesso per il testo, che risulta pieno di banalità e slang da bad guy che, sinceramente, risulta un po’ forzato.

Il significato del testo di Gossip di Riki

Qualche istante prima del lancio del singolo, Riki ha voluto però presentare così la sua Gossip:

Fate un bel respiro, non giudicatela con pregiudizio ma con giudizio. […] Gossip è una bimba meravigliosa che viene dal futuro“

Sembra chiaro, quindi, che Riki voglia puntare ad una svolta nella sua carriera, dirigere lo sguardo verso orizzonti futuri, ma si tratta davvero di una sua personale maturazione artistica oppure di una trovata commerciale (anche azzardata, se si vuole)?

Il testo spazia su tematiche quali i social, i like, le foto ai club e altre cose di questo genere. Gossip sembra un’istantanea di una vita fatta di eccessi, sregolatezza e like su Instagram. Poco altro da dire, purtroppo…

Qui in basso il testo integrale di Gossip. Facci sapere cosa ne pensi e se apprezzi questo cambio di rotta di Riki!

Il testo di Gossip di Riki

Hey

Occhi da storte

E i fotografi davanti al club

Foto distorte

Fanno un’altra e via

Lei nella notte

E la noia muove nuove chance

Facce da stro**e che si invidiano i like

Battiti, pensieri fradici

Menti allagate tra la menta e il lime

Ti avvicini e vai più sei fatta e più lo fai

Sai di me ti volti e sei da me

Bicchieri in plastica e una suite da hotel

Fuori e luci ed ex e dopo il click all’un due e tre

Flash

All night all night night

Lei che si mette in posa

All night all night night

Hey girl dimmi che la dai per

All night all night night

Lei che si mette in posa

All night all night night

Hey girl dimmi che lo fai per

Dai dai

Gossip



Cedi e poi menti

Cedimenti intorno a un altro shot

Vai nei commenti

Chi non vive spia

Scatti fuori fuoco nei magazine

Scatti in fuori gioco nei vlog

Dito medio in pixel e privacy

Happy ending stop

Battiti pensieri fradici

Menti allegate tra la menta e il lime

Ti avvicini e vai più sei fatta e più lo fai

Sai di me ti volti e sei da me

Bicchieri in plastica e una suite da hotel

Fuori luci ed ex e dopo il click all’un due e tre

Trash

All night all night night

Lei che si mette in posa

All night all night night

Hey girl dimmi che la dai per

All night all night night

Lei che si mette in posa

All night all night night

Hey girl dimmi che lo fai per

Dimmi che lo fai per

Dimmi che lo fai per

Gossip