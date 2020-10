Bebe Rexha torna con un nuovo singolo e per l’occasione si affianca a Doja Cat: ecco “Baby, I’m jealous”

Per il suo nuovo singolo Bebe Rexha ha chiamato al rapporto una delle artiste più attive sul mercato discografico del momento, Doja Cat, che si è unita a lei per “Baby, I’m jealous“.

Un brano che racconta l’insicurezza e la gelosia provata nei confronti del proprio amato, pur essendo consapevoli di come questo non porti a nulla di buono. “Tesoro, sono gelosa delle foto a cui metti mi piace / Tesoro, sono gelosa delle ragazze con gli occhi più chiari / Tesoro, sono gelosa anche se so che non è giusto“, canta Bebe.

Per l’occasione la cantante ha sfoggiato un nuovo look, dei capelli rossi fiammanti per inaugurare una nuova era. Bebe ha condiviso proprio sui social il momento della tinta, annunciando delle novità in arrivo.

Pochi giorni dopo aver festeggiato il conseguimento di un disco di diamante per il singolo “Meant to be“, realizzato insieme ai Florida Georgia Line, ha comunicato l’uscita della collaborazione con Doja Cat.

Pubblicato anche il video ufficiale che vede anche tre ospiti d’eccezione: la giovane star di Tik Tok, Charli D’Amelio, Nikita Dragun e Avani. Le cinque donne si ritrovano attorno a un tavolo durante una cena. Parlando di gelosie causate dai social media, Bebe afferma di voler vivere nel passato, quando i telefoni non erano fonte di problemi.

Proprio la cantante e Doja Cat vengono catapultate indietro nel tempo: dagli anni ’70 all’Ottocento, dal Medioevo ai tempi di Adamo ed Eva. “Ho fatto un veloce viaggio per controllare la gelosia nel corso degli anni“, ha scritto Bebe annunciando l’uscita del video.

Avete già avuto modo di guardarlo? Cosa ne pensate di questa collaborazione?

Traduzione del testo di Baby, I’m Jealous di Bebe Rexha e Doja Cat

[Verso 1]

Sono passata dal bello al brutto

Perchè l’insicurezza mi ha detto che tu non mi ami

È servita solo una ragazza sopra di me

Nella tua timeline per rendermi il nulla

[Pre-Ritornello]

Questa sono io, una donna in dicotomia

Amo me stessa e poi non lo faccio più

[Ritornello]

Tesoro, sono gelosa

Delle foto a cui metti mi piace

Tesoro, sono gelosa

Delle ragazze con gli occhi più chiari

Tesoro, sono gelosa

E so che non è giusto

Ma sono gelosa, sono gelosa

Sono una tipa gelosa

[Verso 2]

Sono una gelatina, gelatina, gelatina, gelatina, gelatina sul piatto

Il lato alto soleggiato, ho uova sulla mia faccia

Ho sprecato un allenatore per un busto più stretto

Ma non posso farci niente se mi piace il gusto del cibo

[Pre-Ritornello]

Questa sono io, una donna in dicotomia

Amo me stessa, fino a quando non lo faccio più

Mi dispiace aver guardato nel tuo passato

Sto provando a lasciarlo andare

[Ritornello]

Tesoro, sono gelosa

Delle foto a cui metti mi piace

Tesoro, sono gelosa

Delle ragazze con gli occhi più chiari

Tesoro, sono gelosa

E so che non è giusto

Ma sono gelosa, sono gelosa

Sono una tipa gelosa

[Verso 3: Doja Cat]

Quella non può essere davvero quella

Tesoro, sono un bella s******

Se ha un desiderio probabilmente causerà una litigata

Continuare a farlo sognare per metterlo a fare il riposino, m****

Non gli chiedo neanche “chi è quella?”

Chi è quella? Nah

È pietoso

Alcune donne vogliono gli uomini, altre vogliono delle mogli

Continuare a dire bugie fino a quando esploderanno e i tuoi pantaloni andranno a fuoco

Ho rubato il tuo uomo

Lui ha la libertà di inseguire quello che gli piace

So che sei arrabbiata

Ma lui non merita neanche un briciolo del tuo tempo

È inutile

Non sto facendo la dispettosa, lui è spazzatura

Non sarà l’ultimo

A fartelo sapere, ma te lo mostrerà

[Ritornello]

Tesoro, sono gelosa

Delle foto a cui metti mi piace

Tesoro, sono gelosa

Delle ragazze con gli occhi più chiari

Tesoro, sono gelosa

E so che non è giusto

Ma sono gelosa, sono gelosa

Sono una tipa gelosa

[Outro]

Sono gelosa di lei

Ho bisogno del tuo numero

Lei non ti ama

Ragazzo lascia che te lo dimostri

Sono gelosa di lei

Ho bisogno del tuo numero

Lei non ti ama

Ragazzo lascia che te lo dimostri

Testo di Baby, I’m Jealous di Bebe Rexha e Doja Cat

[Verse 1]

Went from beautiful to ugly

‘Cause insecurity told me you don’t love me

All it takes is a girl above me

On your timeline to make me nothing

[Pre-Chorus]

This is me, a woman in dichotomy

I love me, until I don’t

[Chorus]

Baby, I’m jealous

Of the pictures that you like

Baby, I’m jealous

Of the girls with lighter eyes

Baby, I’m jealous

And I know that it ain’t right

But I’m jealous, jealous

The jealous kind

[Verse 2]

I’m jelly, jelly, jelly, jelly, jelly on a plate

Sunny side up, I got egg on my face

Waste trainer for a tinier waist

But I can’t help it if I like the way food taste

[Pre-Chorus]

This is me, a woman in dichotomy

I love me, until I don’t

My apologies for looking on your history

I’m trying to let it go

[Chorus]

Baby, I’m jealous

Of the pictures that you like

Baby, I’m jealous

Of the girls with lighter eyes

Baby, I’m jealous

And I know that it ain’t right

But I’m jealous, jealous

The jealous kind[Verse 3: Doja Cat]

That chick can’t be that chick

Baby, I’m a bad bitch

If he fiendin’ he’ll prolly get a catfish

Keep him dreamin’ to pull up on a nap, shit

I don’t even be askin’ him, “Who that chick?”

Uh-huh, who that chick? Nah

That’s pitiful, that’s so average, why?

Some women want men and some girls want wives

Tell lies until they buggin’ and they pants on fire, uh

I stole ya man

He got freedom to chase what he likes

I know you mad

But he ain’t even worth none of your time

It’s such a drag

I’m not being spiteful, but he’s trash

Won’t be the last

To let you know, but he gon’ show you

[Outro]

I’m jealous of her

I need ya number

She doesn’t love ya

Boy lemme show ya

I’m jealous of her

I need ya number

She doesn’t love ya

Boy lemme show ya