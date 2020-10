In uscita oggi il nuovo singolo dei Negramaro dal titolo Contatto, prima canzone che anticipa l’omonimo album che arriverà il prossimo 13 novembre. Contatto è una canzone molto ritmata e pulsante, che fa subito battere il cuore toccando note molto profonde.

Il video ufficiale, che vi mostriamo in cima all’articolo, è stato pubblicato in queste ultime ore e ben rappresenta il significato del testo e della canzone.

Il significato di Contatto dei Negramaro

Il brano, scritto da Giuliano Sangiorgi parla dell’importanza del contatto fisico nel rapporto tra due persone, l’elettricità e la chimica che viene a crearsi quando due animi affini s’incontrano corpo a corpo; l’importanza di uno sguardo, di un abbraccio, di quel contatto che spesso sogniamo ma che abbiamo bisogno di sentire forte sulla pelle.

Il senso della canzone viene mostrato molto bene anche nel video ufficiale di Contatto, dove un ragazzo e una ragazza si svegliano su una spiaggia deserta, si guardano da lontano e posi si avvicinano fino a toccarsi, e in quel momento tutto cambia. La coppia si rincorre così in una foresta, tra alberi e farfalle, fino ad arrivare ad un torrente dove si abbraccia di nuovo.

Il contatto, sempre più profondo e intimo, fa alzare i due innamorati nell’aria, sempre più in alto, fino ad arrivare nell’universo.

Un video semplice ma molto bello e perfetto per il significato generale della canzone.

Come hanno voluto spiegare gli stessi Negramaro:

Insieme, si fa meno fatica a restare in piedi. I nostri corpi in equilibrio, si sostengono a vicenda. Il contatto è una cosa che cerchiamo da sempre. Può sopperire all’assenza di parole… Può riempirsi di tutte le nostre vite e trasferirle da un sogno all’altro. “Salva contatto”… sì, fatto! Salviamo il contatto… sulla pelle!

Il testo di Contatto dei Negramaro

Ho cercato il contatto

di parlare ero stanco

ho voluto sentire sul corpo

le cose che un giorno mi hai detto

ho pensato fin troppo

alla faccia che hai fatto

quando ho detto l’amore

per farsi ha bisogno di pelle

e nient’altro

ho rischiato un infarto

quando ieri ti ho visto

mi aspettavo una grande emozione

sì ma non fino a questo punto

ho cercato il contatto

in un giorno di Giugno

ho trovato sudore silenzio e l’estate

soltanto in un sogno

Sì

la vita che volevo è tutta qui

gli amici che sognavo proprio così

fatti di carne ed ossa e di un bel film

ho fatto molti sogni per arrivare

qui qui qui qui

per arrivare

qui qui qui qui

Ho cercato il contatto

per sfiorarti ogni tanto

per capire che in fondo nel mondo non sono sempre così solo

ho pensato lo faccio

ora esco e ti cerco

che non trovo le facce da darti

le avevo qui dentro al cassetto

Sì

la vita che volevo è tutta qui

gli amici che sognavo proprio così

fatti di vino rosso e di un bel film

ho fatto molti sogni per arrivare

qui qui qui qui

per arrivare

qui qui qui qui

Per arrivare a vederti

per arrivare a toccarti

ho dovuto sognarti

Sì oh oh oh

oh oh oh sì

Per arrivare a vederti

per arrivare a toccarti

per arrivare fin qui

ho dovuto sognarti

per arrivare a vederti

per arrivare a toccarti

per arrivare fin qui

ho dovuto sognarti

ho dovuto sognarti

Ho trovato il contatto

era solo in un sogno

e ti giuro sarebbe bellissimo

se ti toccassi da sveglio