Random pubblica il secondo e ultimo capitolo del suo vecchio brano “Ritornerai”

Nel 2018 un giovane 17enne decise di pubblicare in modo indipendente un disco, nel quale una delle sue tracce ottenne successivamente milioni di ascolti sulla piattaforma streaming di Spotify. Stiamo parlando di Random e il brano è “Ritornerai“, prodotto da Zenit, che rappresentò insieme a “Chiasso” l’inizio di una strada tutta in salita.

Maria De Filippi lo ha avuto nell’edizione speciale di Amici, realizzata per raccogliere fondi, nonostante lui non abbia mai partecipato al programma. Ma la conduttrice ha visto qualcosa in questo giovane e ha voluto presentarlo a un pubblico più vasto. In quell’occasione Random ha eseguito il singolo “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa“, che si è guadagnato i primi posti tra i brani più ascoltati dell’estate.

Un EP d’esordio, “Montagne Russe“, che gli ha dato modo di dimostrare il suo talento e di farsi spazio nella scena musicale attuale. Ora è uno degli artisti emergenti più ascoltati e ha tutte le potenzialità per raccogliere i frutti del suo talento.

Un paio di mesi dopo aver pubblicato “Nudi nel letto“, pensato proprio per la fine dell’estate, Random torna con un nuovo singolo. Il brano in questione è legato proprio a “Ritornerai”, di cui abbiamo accennato prima. Si tratta infatti del secondo, e ultimo, capitolo rinominato per l’occasione “Ritornerai 2” nel quale il giovane racconta le fasi finali di una storia d’amore.

“La strada ci ha divisi un po’

Ho dato la colpa al destino

Quando la colpa era un po’ mia” Estratto dal testo

Random, annunciandone l’uscita ha voluto spiegare il perché della scelta della mongolfiera in copertina. “Le mongolfiere simboleggiano la possibilità di staccarsi da qualcosa, consci del fatto che prima o poi bisognerà tornare a terra” scrive per poi concludere, “Le cose vanno affrontate“.

Copertina singolo Random

Voi cosa ne pensate del nuovo singolo di Random? Avete già avuto modo di ascoltarlo? Fatecelo sapere nei commenti!

Testo di Ritornerai 2 di Random

Luce mi abbaglia

Perdo la strada

Perdo la calma

Ma non perdo te

E ricordo ogni giornata

Ricordi dell’infanzia

Ricordi che non vanno via

E ricordo le tue labbra

Ricordo la tua faccia

Che si avvicinava alla mia

Ma adesso no

La strada ci ha divisi un po’

Ho dato la colpa al destino

Quando la colpa era un po’ mia

E dicevi che mi amavi

Dicevi che mi amavi

Che ero l’unico per te

E dicevo che ti amavo

Che non sarei cambiato

Che ti avrei dato il meglio di me

Tu mi davi la forza

Di andare avanti ancora

Ricordo mi davi la forza

Una poesia che scrivo

Guardo il cielo è grigio

E tu mi davi la forza

Di andare avanti ancora un po’

Tu mi davi la forza

Non mi abbandonare no no no

Non mi lasciare

Non mi lasciare mai più

Lo so che fuori hai di me

Quando le luci si saranno spente

Al mio posto non so stare

A costo di stare male

A posto non è tutto a posto

So mentire in fondo

Nei ricordi di noi

In quel posto sognavamo

Contavamo le ore

Ogni secondo

In fondo al nostro cuore

L’amore si è nascosto

Tesoro luce dei miei occhi

Ti rincorro in fondo al mare

Troverò le risposte

Alle domande a cui non hai risposto

E non ne posso più

La strada ci ha divisi un po’

Ho dato la colpa al destino

Quando la colpa era un po’ mia

E tu mi davi la forza

Di andare avanti ancora un po’

Tu mi davi la forza

Non mi abbandonare no no no

Non mi lasciare

Non mi lasciare mai più

Lo so che fuori hai di me

Quando le luci si saranno spente