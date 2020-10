A parlare di The Social Network e di un probabile sequel del film è stato Aaron Sorkin, lo sceneggiatore che ne ha scritto il copione e che ha lavorato accanto a David Fincher per la realizzazione del film nel 2010.

Da tempo si vocifera di una continuazione del film, perché sul social Facebook c’è davvero ancora tanto da dire, e le possibilità drammaturgiche di fanno di anno in anno più interessanti e incisive. Pensiamo infatti a quanto sia cambiato questo popolare social dal 2010 ad oggi. Dieci anni che hanno cambiato tutto, e che hanno portato alla luce ancora più “lati oscuri” della situazione.

Aaron Sorkin sente che è il momento buono per rilanciarsi nel progetto con un sequel di The Social Network, ma è disposto a lavorarci solo ad una condizione: quella che prevede David Fincher di nuovo alla regia. Come si dice: squadra che vince non si cambia…

Le parole di Aaron Sorkin sul sequel di The Social Network

Ecco quanto raccontato dallo sceneggiatore durante l’Happy sad Confused Podcast dedicato agli impegni stampa del Processo ai Chicago 7:

Voglio vederlo [Il sequel di The Social Network] E Scott Rudin pure. La gente me ne parla ancora, e vuole sapere di più sul come abbiamo scoperto il lato oscuro di Facebook. Voglio scrivere il film? Sì. Ma lo scriverò solo se David vorrà dirigerlo. Se Billy Wilder dovesse ritornare dalla tomba dicendo che vuole dirigerlo lui, direi anche a lui che lo farei solo con David. Aaron Sorkin

Insomma, la bella collaborazione tra lo sceneggiatore e il regista non può passare in secondo piano! Speriamo solo che non diventi un limite invalicabile che non ci porterà mai un sequel di The Social Network.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.