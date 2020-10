C’era molta attesa per il nuovo singolo di J-Ax insieme a Mr. Rain, ed ora finalmente eccolo. Si tratta di Via di Qua, una canzone che è un incontro generazionale tra il pionere del rap, lo Zio d’Italia J-Ax, e il pluricertificato cantautore rap Mr. Rain. Ma è un incontro anche tra le due voci che si dividono le strofe per poi incontrarsi nel ritornello.

A parte l’orecchiabilità della canzone, che è piacevole sin dal primo ascolto, la cosa più bella di Via di Qua è di sicuro il testo, che nasconde un significato molto denso e importante.

Il significato di Via di Qua di J-Ax e Mr. Rain

Il testo di Via di Qua da voce a chi si ribella alle regole imposte dalla società perbenista e falsa e, grazie alle voci di J-Ax e Mr. Rain, si da voce a due generazioni diverse che, pur parlando da periodi della vita diversa, hanno in comune la voglia di combattere per la propria unicità e la propria individualità in questo mondo che tenta sempre di appiattire tutti sotto uno stesso schema.

Via di Qua racconta un mondo che risveglia in noi la rabbia, le frustrazioni e la voglia di gridare e scappare via da tutto, ma, andando avanti con il testo capiamo che scappare non è mai la soluzione. Negli anni bisogna acquisire la consapevolezza di se stessi e del proprio passato, così da poter vivere il presente e il futuro senza farsi condizionare da quello che ci ha segnati e formati.

Un testo davvero molto bello, che è quasi un viaggio di formazione scritto in modo perfetto, e che ci invita, in fin dei conti, ad essere sempre noi stessi e a non rinunciare mai ai nostri sogni, perché soltanto i sogni ci rendono noi stessi.

Un ottimo lavoro per J-Ax e Mr. Rain.

E tu cosa ne pensi di Via di Qua? Facci sapere se ti piace lasciando un commento alla fine dell’articolo. Intanto qui sotto trovi il testo integrale della canzone.

Il testo di Via di Qua

Io non penso mai

alla mia vita tra vent’anni e sento

di non sapere nemmeno dove sei adesso

mi guarderò allo specchio ma sarò diverso

siamo la somma degli errori che abbiamo commesso

da bambini impari a odiare chi ti ha fatto male

credi che ferirlo sia l’unica soluzione

ma è quando cresci e diventi grande

che impari a perdonare chi prima ti ha spezzato il cuore

Il primo amore dura quanto una stella candente

non dura tutta la vita ma la cambia per sempre

ma crescendo poi capisci che ogni volta è sempre peggio della precedente

E’ nei momenti peggiori

c’è sempre qualcuno che parla

qualcuno che ti viene a dire cosa devi fare

che devi mangiare

è solo nei momenti peggiori

c’è sempre chi fa una domanda

qualcuno che non riesce a capire

che hai voglia di urlare più che di parlare

e allora sai che c’è

vado, vado, vado, vado via di qua

e allora sai che c’è

vado, vado, vado

vado via da chi pensa di insegnarmi a vivere

Non pensi mai

a cosa è giusto quando hai vent’anni

fumi e bevi tanto c’hai la vita davanti

cos’è l’impegno non lo sai tanto qua non sbatti

vuoi la rivoluzione si ma fatta dagli altri

papà si chiede dov’è che ha sbagliato

e mamma che non dorme anche se ti sogna sistemato

non li puoi sentire alzi le cuffie col volume a 100

e non li puoi vedere quindi fissi uno schermo

il primo amore arriva quando meno te lo aspetti

è come febbre che fa gli anticorpi ma ti lascia a pezzi

li a contare i tuoi difetti

con lo schifo per il cibo e l’odio per gli specchi

E’ nei momenti peggiori

c’è sempre qualcuno che parla

qualcuno che ti viene a dire cosa devi fare

che devi mangiare

è solo nei momenti peggiori

c’è sempre chi fa una domanda

qualcuno che non riesce a capire

che hai voglia di urlare più che di parlare

e allora sai che c’è

vado, vado, vado, vado via di qua

e allora sai che c’è

vado, vado, vado

vado via da chi pensa di insegnarmi a vivere

Il primo amore non dura una vita intera

ma ti cambia la vita per sempre

quando ti stanchi di odiare capisci che perdonare è la cosa che ti difende

spesso viviamo rinchiusi nel nostro passato dimenticandoci il presente

certi errori li rifarò ancora, questo è il bello di crescere

ma forse è quello che mi serve

E allora vado vado vado, vado via di qua

e allora sai che c’è

vado vado vado, vado via di qua

E’ nei momenti peggiori

c’è sempre qualcuno che parla

qualcuno che ti viene a dire cosa devi fare

che devi mangiare

è solo nei momenti peggiori

c’è sempre chi fa una domanda

qualcuno che non riesce a capire

che hai voglia di urlare più che di parlare

e allora sai che c’è

vado, vado, vado, vado via di qua

e allora sai che c’è

vado, vado, vado

vado via da chi pensa di insegnarmi a vivere