Arriva in radio la nuova canzone di Andrea Bocelli “If Only”, un duetto straordinario che vede come protagonisti il famoso solista e la star del pop Dua Lipa.

La neo cantante, vincitrice degli MTV Awards 2018, si trova così partecipe in questo brano in cui per la prima volta canta in italiano.

If Only è una canzone contenuta nell’album di Bocelli intitolato “Sì” pubblicato il 26 ottobre 2018. A 14 anni di distanza dal suo ultimo album presentato, Bocelli, uno degli artisti più amati e apprezzati a livello mondiale, decide così di ritornare sotto le luci dei riflettori.

Il brano è disponibile anche in una versione italiana intitolato “Qualcosa più dell’oro”, famosa per avere la firma di Francesco Sartori e Lucio Quarantotto, i quali diedero vita al brano “Con te partirò”.

Disponibile anche nella versione spagnola, il brano viene descritto come una delle canzoni più rappresentativi dell’album.

Significato della canzone di If Only di Andrea Bocelli e Dua Lipa

Ricco di continue metafore e messaggi nascosti, la nuova canzone If Only è un vero e proprio capolavoro, un inno all’amore ed alla sua dimensione più sacra.

In un mondo dove, giorno dopo giorno, l’oro, metafora della ricchezza e del denaro, viene continuamente inseguito e venerato, l’amore è l’unica fonte di energia, l’unica entità in grado di muovere e salvare il mondo.

Senza ciò niente avrebbe alcun senso!

Testo di If Only di Andrea Bocelli e Dua Lipa

Stai qui vicino a me

Quaggiù, quaggiù

Vedrai, vedrai, vedrai

Tu vali sì per me

Qualcosa più dell’oro

Qualcosa come un’alba che

Io aspetto

If only we could turn back time

Back to the day we said goodbye

Maybe your heart would still be mine

My love, if only

Don’t they say

‘When you find love keep it close’?

Treasure it like the sunset

Like something more than gold

And did we almost know it

Did we almost have it all

Before we let go

If only we could turn back time

Take back the day we said goodbye

Maybe your heart would still be mine

My love, if only

Ancora sì, la vita è

Sopra di noi, se sei con me

Maybe your heart would still be mine

My love, if only

Maybe your heart would still be mine

My love, if only

Tu che muovi il mondo

Tu che soffi forte il vento

E il grano