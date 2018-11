Chissà Dove Sarai è il nuovo singolo di Motta estratto dal suo ultimo album “Vivere o morire”

L’album di Motta Vivere o morire ha vinto la Targa Tenco per il miglior album del 2018.

Dopo aver conquistato due anni fa il prestigioso riconoscimento della canzone d’autore italiana con il suo album di debuttoLa fine dei vent’anni, il cantautore e polistrumentista livornese riceve la targa per il suo secondo album Vivere o morire (Sugar).

“Non avete idea di quanto sia contento di questo riconoscimento –

ha scritto Francesco Motta su Instagram

– Ho messo l’anima per questo disco e il lavoro che hanno fatto tutte le persone attorno a me è stato meraviglioso”.

Chissà dove saraiè accompagnato da un video, diretto dal regista Marco+Maria: contiene le tavole realizzate dall’illustratore Matteo Berton che ha colto il senso e l’emozione delle canzoni del disco, traducendole in illustrazioni. La clip ha per protagonisti due ragazzi che, da soli, vagano per la città per poi incontrarsi alla fine.

Dopo aver girato l’Italia con “Motta live 2018”, il cantautore toscano terrà quattro concerti unici insieme a “Les Filles des Illighadad”, un gruppo femminile proveniente da un piccolo villaggio del Niger. Il 24 novembre si esibirà a Milano, il 25 a Bologna, il 26 a Livorno e il 27 a Roma.

Testo di Chissà Dove Sarai di Motta

E ti sei persa nel tempo

Dentro agli occhi di un altro

Sopra un’altra terrazza

In un’altra città

Che non ti ha ancora scoperta

E fai di tutto per non sbagliare

Ma tutto sembra contro di te

E ormai non c’è più niente da cantare

Chissà dove sarai

Finalmente risolta

Forse già innamorata

Forse ancora una volta

Chissà dove sarai

E se ti basta così

Mi immaginavi diversa

Eppure sono contenta

In equilibrio perfetto fra tutto quello che ho perso

E quello che ho scelto

E anche quello che ho sbagliato

Adesso tienilo per te

Che stai iniziando già a dimenticare

Chissà dove sarai

Finalmente risolta

E ti sei già innamorata

Ancora una volta

Chissà dove sarai

E se ti basta così

Che stai iniziando già a dimenticare

Che stai iniziando già a dimenticare

Che stai iniziando già a dimenticare

Che stai iniziando già a dimenticare

Che stai iniziando già a dimenticare