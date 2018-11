I Subsonica tornano a stupirci con il nuovo singolo Respirare, da oggi in rotazione radiofonica, ma soprattutto con il video ufficiale che accompagna la canzone.

La clip, diretta dal visionario regista Donato Sansone, è pensata come una serie di quadri viventi di matrice surrealista, intrepretati dagli stessi componenti della band. Il video è stato presentato in anteprima nella bellissima location della Mole Antonelliana, monumento principe di Torino e sede del Museo del Cinema.

Ecco qui in basso il video ufficiale di Respirare dei Subsonica.

Il significato del testo

Il testo di Respirare dei Subsonica, è ricco di sentimenti e di fragilità. Come ha spiegato lo stesso Samuel, che è l’autore, la canzone è un modo per combattere le ansie che ci piombano addosso nella vita, con l’atto più semplice che c’è e che ci rende umani: Respirare.

Respirare è la prima cosa che ti permette di sentirti un essere vivo…

Respirare dei Subsonica – Testo

Potrei essere una bugia

falsa da sembrare vera

che ti illuda per un po’

che non faccia male mai

vorrei essere armonia

vento che gonfia la bandiera

accarezzare le montagne

per riportarti qui

Per respirare

solo respirare

e dimenticare

e non pensare più

Puoi respirare

Solo respirare

e dimenticare

e non pensare più

Vorrei essere atmosfera

e proteggere per sempre

il tuo sistema equilibrato

da ogni avversità

Vorrei essere la natura

che non ha colpa mai

che si dimentica di noi che è pura eternità

Per respirare

solo respirare

e dimenticare

e non pensare più

Puoi respirare

solo respirare

e dimenticare

e non pensare più

Puoi respirare

solo respirare

e dimenticare

e non pensare più

Puoi respirare

solo respirare

e dimenticare

e non pensare più

Vorrei essere un sorriso

ed incollarmi su di te

vuoi disegnare il paradiso

e regalartelo