I Tiromancino tornano in rotazione radiofonica con il singolo Sale, Amore e Vento, dopo il grande successo di Noi Casomai. Una canzone pop dal ritmo latino che, ci crediate o no, arriva direttamente da un sogno fatto dal frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione.

A spiegare la nascita della canzone, molto apprezzata dai fan, è stato lo stesso Zampaglione che ammette di averla scritta di getto, dopo essersi svegliato da un sogno molto particolare.

Una notte ho sognato di essere un pericoloso narcotrafficante, una sorta di El Chapo – racconta Federico Zampaglione – Ne combinavo di tutti i colori e ad accompagnare le mie gesta c’era una musica molto Ranchera, scandita da note di chitarra. Era una melodia dolce e in contrasto con il sogno, fatto di pericolose scorribande e sparatorie. Appena mi sono svegliato… ancora parzialmente nel ruolo del drug lord, sono corso a prendere la chitarra e “Sale, Amore e Vento” era lì…nota per nota, parola per parola. L’ avevo trasportata dal sogno alla realtà.

Il significato del testo di Sale, Amore e Vento è tutto racchiuso nelle intense frasi d’amore. Una dichiarazione caliente e sognante, accompagnata dalle calde note della chitarra di Federico.

Sole, Amore e Vento dei Tiromancino – Testo

Tu che hai dato al vento il tuo profumo

E alle stelle hai dato gli occhi tuoi

Sei nell’aria fresca del mattino

E senza te mi perderei

Vedo la tua isola da qui

E potrei venire a cercarti

Ma c’è troppo mare tra di noi

Anche se per te lo affronterei

Sei inevitabile per me

L’unica alba possibile

Sei sale, amore e vento su di me

Sei sale, amore e vento su di me

E così una musica lontana

Ti accarezzerà con le sue note

La tua pelle è una potente droga

Che può portare un uomo ad impazzire

Vedo la tua isola da qui

E potrei venire a cercarti

Ma c’è troppo mare tra di noi

Anche se per te lo affronterei

Sei inevitabile per me

L’unica alba possibile

Sei sale, amore e vento su di me

Sei inevitabile per me

L’unica alba possibile

Sei sale, amore e vento su di me

Sei sale, amore e vento su di me

Sei sale, amore e vento su di me