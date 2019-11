Sarà Ben Stiller a dirigere la nuova serie tv Severance con protagonista Adam Scott

Un nuovo progetto per la piattaforma streaming di Apple, la serie tv Severance che vede la collaborazione di Ben Stiller e Adam Scott, il primo in veste di regista e il secondo come attore e parte del team di produzione. Un progetto che promette molto bene, data la presenza di due professionisti come Stiller, regista della pluripremiata serie Escape at Dannemora e Scott, recentemente apparso in Big Little Lies.

La trama di Severance

Per il momento quello che sappiamo circa la trama di Severance, è che si tratta di un thriller ambientato sul posto di lavoro che parla della Lumen Industries, un’azienda che sta cercando di portare un equilibrio tra vita professionale e vita privata a un nuovo livello.

Adam Scott interpreterà il ruolo del protagonista Mark, un impiegato con un passato oscuro che cerca di riprendere in mano la propria vita.

Dan Erickson è autore e produttore esecutivo di Severance. Chris Black sarà anche produttore esecutivo insieme a Stiller, Nicky Weinstock e Jackie Cohn di Red Hour Productions.

Pochi i dettagli che abbiamo sulla trama, ma le prospettive sembrano davvero interessanti. A parte Severance, altre interessanti serie tv che stanno per approdare su Apple TV+ sono See e Truth Be Told, tutti progetti che metteranno in campo di sicuro una guerra spietata con Netflix. Ci aspetta una stagione di grandi prodotti…

E tu cosa ne pensi di Severage? Faccelo sapere nei commenti.