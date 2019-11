L’attore Tom Felton torna ad indossare il mantello del suo personaggio nella saga di Harry Potter, Draco Malfoy.

Tom Felton ha voluto ricordare gli anni che passano posando accanto a una foto che lo ritrae nei panni di Draco, il maghetto dei Serpeverde dei film di Harry Potter. Il simpatico scatto è stato pubblicato dall’attore sul suo profilo Instagram ufficiale.

Bisogna tener presente che sono passati ben 18 anni da quando Draco Malfoy ha debuttato nella saga. La foto condivisa da Felton lo mostra quindi piuttosto sconvolto dal passare del tempo, mentre indica se stesso da giovane. I suoi capelli naturali sono più scuri, ma bisogna ammettere che ci manca la sua famigerata capigliatura bionda platino.

Le reazioni e i commenti alla foto

I colleghi e amici celebrità di Tom Felton sono stati rapidi nel commentare la foto, ecco cosa gli hanno scritto.



Tom Fletcher ha scritto: “Sarai sempre bello per me”, insieme a un’emoji a cuore. L’attore di Burn Notice Garret sembrava confuso sull’intera faccenda e ha commentato: “Aspetta … sei TU !!! ?????”.

Allo stesso tempo, il nostro unico e solo Neville Paciock, l’attore Matt Davies, non era d’accordo con il confronto e ha scritto: “Parla per te, ragazzo!”.

Tom ed Emma Watson – che interpretavano Hermione Granger – hanno fatto perdere la testa ai fan di Harry Potter in agosto, quando si sono inontrati in Sudafrica, dove Tom stava lavorato per girare un nuovo film. I due sono stati ritratti in una foto insieme, mentre Tom insegnava a suonare la chitarra a Emma.



Sembrerebbe, in fin dei conti, che Grifondoro e Serpeverde siano più che in grado di andare d’accordo nella vita reale! Nonostante gli studenti di Hogwarts si siano separati sullo schermo otto anni fa, Emma e Tom hanno pare abbiano mantenuto una amicizia molto stretta, così come con altri membri del cast.

Come trovi sia diventato il nostro Draco Malfoy? Lascia anche tu un commento a fine articolo.