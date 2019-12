Per molti aspetti, il secondo album di un artista è più importante del primo. Al debutto devono riuscire ad attirare l’attenzione del pubblico ma la posta in gioco diventa più alta nel sequel. Qui devono mantenere l’ascoltatore pienamente coinvolto. Questa è un’impresa che Camila Cabello riesce a fare con Romance, il suo secondo album pubblicato il 6 dicembre 2019, quasi due anni dopo il primo disco da solista. Con Romance Camila diventa una delle stelle più importanti del firmamento musicale e dimostra di essere cresciuta anche come cantautrice, tessendo melodie più mature ed elaborate.

Diventa facile rispondere alle persone che chiedono il significato di Romance. Questo disco si ispira all’amore.

Tuttavia, questo non significa che Camila offra una collezione statica di ballate smielate. La cantante di “Havana” costruisce la tracklist mettendo in mostra una varietà di emozioni senza pari. C’è passione accanto a rabbia e gioia abbinata alla tristezza. Se parliamo di sound, l’LP Romance è abbastanza vario in quanto si sposta su una varietà di sottogeneri pop. Tuttavia, ci sono similitudini che troviamo in tutto il progetto. Vale a dire la voce distintiva dell’hitmaker (che qui è più forte che mai) e lo stile di scrittura confessionale.

Qui sotto analizziamo nel dettaglio ognuna delle 14 canzone che fanno parte della tracklist di Romance.

Shameless

Prodotta da Andrew Watt e The Monsters & Strangerz, “Shameless” è tutt’altro che una canzone d’amore tradizionale. Invece, evidenzia l’inebriante intossicazione della ricaduta. Quella sensazione che provi wuando sei ancora innamorata di qualcuno che in passato ti ha trattato male.

Living Proof

Living Proof adotta un approccio più diretto al romanticismo. Celebra l’euforia di stare con un partner. “Da dove vieni, piccolo? Sei stato mandato per salvarmi? Ooh, c’è Dio in ogni tua mossa. Ooh, e tu sei la prova vivente,” canta Camila. Alcuni si sono lamentati per l’uso eccessivo di filtri sulla voce della Cabello. Tuttavia, questi effetti aggiungono qualità alla traccia.

Should’ve Said It

Frank Dukes (il produttore responsabile del successo “Havana”) torna all’ovile insieme a Ricky Reed e Nate Mercereau in “Should’ve Said It”. La canzone si rivolge a un ex partner che torna in voga per una seconda relazione. Ma la minestra riscaldata non è mai buona. In passato, i suoi sentimenti si erano esauriti. Ora Camila è andata avanti e non è interessata a riaccendere la fiamma. “Ero pazza di te. L’amore si è rotto per me. Ora è rotto per te,” canta senza rimorso Camila.

My Oh My

In My Oh My Camila prova una scappatella con un ragazzo che non trova i favori della mamma. Però si vede che ama questa fuga selvaggia. “Giuro sulla mia vita di essere stata una brava ragazza. Stasera non voglio essere lei”, afferma con forza Camila.

Señorita

Con oltre un miliardo di stream su Spotify, è difficile credere che “Señorita” abbia trascorso solo una settimana in cima alla Billboard Hot 100. (Accidenti al successo di “Old Town Road” avrà pensato Camila). Il duetto di Camila con il fidanzato Shawn Mendes è senza dubbio uno dei più belli del 2019.

Liar

Liar è il tributo più netto ad “Havana” che possiamo ascoltare in Romance. Ma non si tratta di un copia e incolla. Camila canta di essere diventata bugiarda in amore. Si ritrova incapace di resistere al fascino di un partner nonostante le migliori intenzioni. “Ho detto che non perderò mai il controllo. Ho detto che non mi avvicinerò mai troppo a te. Ma non riesco a smettere.” Camila sta spiegando che l’amore non sempre segue un libro formato da regole ed è disposta a rischiare pur di cogliere i frutti migliori.

Bad Kind Of Butterflies

L’attrazione romantica senza tempo diventa uno strumento per la guerra emotiva in “Bad Kind Of Butterflies“. Qui Camila riesce a provare gli stessi sentimenti per due persone. C’è un problema, però. Ha una relazione con uno mentre desidera di stare con un altro. “Cosa faccio quando ti amo e voglio qualcun altro?” Riflette Camila.

Easy

In Easy Camila celebra un amore tanto puro da renderla più sicura di sé.

Feel It Twice

Feel It Twice parla di un altro incontro con un ex amante. Questa volta il senso di colpa gioca un ruolo da protagonista. “L’ho sentito una volta. Non riesco a sentirlo due volte. Mi fa male dirti che non provo lo stesso per te,” ammette Camila. Puoi letteralmente sentire il senso di rimpianto nella sua voce.

Dream Of You

Dopo la triste ballata “Feel It Twice”, la testa di Camila ritorna sulle nuvole in “Dream Of You“. Prodotto da Mattman & Robin, questo bizzarro mid-tempo prende vita sul ritornello. “Tutto quello che faccio per tutto il giorno è sognare te”, canta Cami mentre il ritmo rallenta. “Quindi potresti stare con me. Stai con me. Non dire nulla.” Forse il momento più avvincente è quando cerca la certezza di non essere l’unica in questa situazione. “Per favore, dimmi che anche tu mi sogni,” sussurra la diva in modo vulnerabile.

Cry For Me

Uno sguardo alla tracklist dovrebbe farci capire che l’amore non è sempre edificante. C’è un’oscurità che si nasconde nella passione e può farci fare cose folli. In Cry For Me Camila è decisamente furiosa con un suo ex ma allo stesso tempo gli chiede di cambiare. E gli offre “gentilmente” una soluzione per correggere il tiro. “Voglio che tu pianga per me. Piangi per me. Di che moriresti per me. Muori per me”, ordina Camila.

This Love

Camila si sente frustata per il comportamento di un partner disinteressato.

Used To This

Used To This ci dice che Camila e il suo compagno stanno passando dall’essere dei semplici amici a qualcosa di più. “Oh, ti conosco da sempre. Ora ti conosco meglio. Lasciamoci trasportare”, canta Camila. “Mi ci vorrà un minuto, ma potrei abituarmi a tutto questo.”

First Man

First Man evidenzia una storia d’amore originale. Qui Camila canta direttamente a suo padre, il primo uomo che l’ha amata. “Giuro sul mio cuore che è un brav’uomo”, canta Camila. “Mi hai stretto così forte, ora qualcun altro può farlo allo stesso modo. Ma tu sei stato il primo uomo che mi ha davvero amata.” First Man è emozionante senza sentirsi forzato. Non sarei sorpreso se questa canzone diventerà una scelta obbligata per i balli tra padre e figlia.