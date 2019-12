Uno dei film più attesi di questo dicembre 2019 è di sicuro Jumanji – The Next Level, il terzo capitolo, sequel del film che precedente Welcome To The Jungle.

In un’intervista in esclusiva per Digital Spy, il regista del film Jake Kasdan ha parlato del suo approccio al sequel e della sua volontà di non rifare un film uguale al precedente, rischio che si corre ogni volta che si tenta di fare un film riuscito tanto quanto il precedente.

Jumanji – The Next Level: un sequel diverso

Proprio per quanto riguarda la volontà di fare un sequel di Jumanji il più possibile diverso dal suo prequel è stato il cuore di tutto il discorso di Jake Kasdan. Anche l’aver distrutto il videogioco, alla fine di Jumanji – Welcome To The Jungle dimostra quanto non fosse proprio presa in considerazione l’idea di scrivere una continuazione.

Eppure l’enorme successo e la bellissima accoglienza avuta dal pubblico, ha spalancato le porte al sequel, aggiungendo al cast nuovi nomi importanti, come quello di Danny De Vito.

Ecco le parole del regista sul sequel di Jumanji:

Nei film d’azione, e in particolare nei loro sequel, è importante fare del proprio meglio per fare in modo che un aumento di scala non riduca l’impatto di ciò che sta accadendo. Perché avere a che fare con qualcosa di più grande non lo rende necessariamente più drammatico. Quando occasionalmente mi viene proposto un sequel, faccio sempre fatica perché mi sembrava di dover fare una versione migliore di quel film.

Dalle parole del regista sembra infatti quasi trapelare un’ansia da prestazione. Non è raro infatti che i sequel non ricevano poi l’accoglienza sperata, ma non credo possa essere questo il caso.

Il regista continua a spiegare la sua visione:

La priorità era fare un seguito che non fosse una ripetizione del primo film. Credo che il cast la pensasse allo stesso modo. Sapete, non vogliamo ripeterci. Non credo che qualcuno di noi volesse fare il progetto solo per ripetersi, perché abbiamo amato tutti il primo film.

Purtroppo per poter dare un nostro giudizio sul film dovremo aspettare il giorno di Natale. Jumanji – The Next Level infatti sarà nelle sale cinematografiche dal 25 dicembre. E tu andrai a vederlo? Cosa ti aspetti da questo sequel? Fammelo sapere nei commenti.