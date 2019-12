Siamo dunque pronti a vederla in tutto il suo splendore, a tifare per lei e innamorarci proprio come avevamo fatto nel cartone animato.

A interpretare la protagonista la bellissima Liu Yifei , attrice e modella cinese che per il ruolo (almeno da quel poco che abbiamo visto) ci sembra perfetta. Sappiamo che quando si tratta di scegliere il giusto attore o la giusta attrice che interpreti un ruolo Disney che vada bene a tutti non è solo difficile: è praticamente impossibile (basti pensare al live-action de “ La Sirenetta “).

A nessuno sono sicuramente sfuggite, verso fine trailer, le note di una rivisitata “ Reflection “, canzone della pellicola originale che è passata alla storia per le sue bellissime parole, inoltre, fu nominata a un Golden Globe per miglior canzone originale .

A un certo punto del trailer, nel momento in cui vengono introdotti i nemici invasori della Cina (gli Unni della versione originale) si dice che questi sono accompagnati da una potente strega , interpretata da Gong Li , stella cinese di fama mondiale che quindi interpreterà la principale villain della vicenda. Una completa novità, considerando che nel film originale la magia non faceva parte della storia e il “cattivo” era il leader del popolo degli Unni.

5 Top: la verosimiglianza

Una cosa che colpisce subito dal trailer, nonostante forse agli occhi di qualcuno possa avere qualche difetto, è la verosimiglianza con il racconto originale. Diverse scene, seppur rivisitate in chiave realistica, riproducono in maniera più fedele possibile quello che avevamo visto nel film del 1998.

Basti pensare a quando si vede il fermaglio che Mulan lascia a casa per far capire alla sua famiglia che ha deciso di partire prendendo il posto del padre, o la struggente scena in cui proprio il padre di Mulan riprende in mano la spada allenandosi.