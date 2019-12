Da circa 24 ore è stato pubblicato il trailer di Wonder Woman 1984 e analizzando attentamente le immagini mostrate, ecco cosa veniamo a scoprire sul tanto atteso film.

La bellissima Gal Gadot viene calata in una perfetta ambientazione anni ’80, che ha raccolto molti consensi tra i fan che hanno visto soltanto ieri il trailer di Wonder Woman 1984, ma quali sono le osservazioni e le analisi che si possono fare al riguardo? Ecco la spiegazione qui di seguito.

Wonder Woman distrugge una telecamera di sicurezza: quale sarà il significato?

Proprio come dovrebbe fare un buon trailer, il teaser di Wonder Woman 1984 non dice molto della trama; ci offre invece degli spunti interessanti che accendono l’attenzione dello spettatore e spingono a fare un’analisi della storia e delle immagini.



In particolare una scena, che è passata in un batter d’occhio, potrebbe essere più importante di quanto sembri.

Entro il primo minuto del trailer vediamo Diana Prince in un centro commerciale (in una notevole ambientazione anni ’80!) dove presumibilmente sta affrontando un nemico, anche se non ci viene mostrato nessuno in particolare. Proprio in quel momento, Wonder Woman usa il suo diadema per distruggere una telecamera di sorveglianza.

Analisi del trailer di Wonder Woman 1984

Nonostante il gesto possa sembrare innocuo ad un primo sguardo, chi conosce bene la storia de fumetto sa che le gesta di Maxwell Lord sono ispirate ad un’importante opera letteraria, ossia il romanzo 1984 di George Orwell. Nel romanzo di genere distopico di Orwell, il mondo è paralizzato da una tremenda dittatura, che agisce attraverso una feroce rete di sorveglianza e video sorveglianza chiamata il Grande Fratello.

Possiamo quindi capire bene come il distruggere la telecamera di sorveglianza possa diventare un indizio importante di quella che sarà la storia raccontata nel film.

Nel fumetto Maxwell Lord utilizza proprio il sistema del Grande Fratello per coordinare attacchi strategici contro i supereroi in tutto il mondo.

In conclusione, non sappiamo quanto la regista Patty Jenkins sia rimasta fedele ai fumetti, ma questo piccolo gesto compiuto da Wonder Woman ci fa ben sperare.

Ad ogni modo il film di Wonder Woman arriverà nei cinema a giugno del 2020, fino ad allora possiamo soltanto provare a lanciare ipotesi. Facci sapere cosa ne pensi tu nei commenti a fine articolo.