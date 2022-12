Il 2022 è stato un grande anno per la musica e per i video musicali, YouTube ha infatti ufficialmente presentato nella giornata di Giovedì 1° Dicembre le sue 10 migliori canzoni dell’anno.

Le canzoni che appaiono su YouTube annuale includono lo streaming dal video musicale ufficiale al video con i testi e i contenuti generati dagli utenti che utilizzano la canzone ufficiale completa e coprono il periodo dal 1° Gennaio 2022 al 15 Novembre 2022. I suoi elenchi si limitano a due canzoni per ogni artista o album.

In testa alla lista con sede negli Stati Uniti troviamo “We Don’t Talk About Bruno” brano tratto dalla colonna sonora di Encanto, film della Disney dello scorso anno che ha collezionato più di 500 milioni di visualizzazioni da quando è stato caricato il 29 Dicembre 2021 e che ha anche scosso le classifiche di Billboard poiché è rimasto in testa per cinque settimane a Febbraio.

Dopo il successo della Disney troviamo “Super Gremlin” di Kodak Black e “Surface Pressure” di Jessica Darrow rispettivamente al secondo e terzo posto.

Ecco la classifica completa delle 10 migliori canzoni di Youtube del 2022

È stato un anno importante anche per la musica latina su YouTube, infatti sia Bad Bunny che Karol G avevano due canzoni ciascuno nella top 10 di YouTube.

“Tití Me Preguntó” di Bad Bunny è arrivato al numero 4 mentre la sua collaborazione con Chencho Corleone “Me Porto Bonito” è al numero 6.

Bad Bunny ha goduto anche di un altro enorme anno su tutte le piattaforme. Il rapper portoricano è stato, infatti separatamente, nominato come miglior artista nella lista di fine anno di Spotify e il suo LP “Un Verano Sin Ti” è stato il suo album più ascoltato.

Il duetto con Becky G di Karol G “Mamiii” è arrivato al numero 7 mentre la sua “Provenza” si è piazzata alla posizione numero 4.

Ecco la classifica completa:

1. Encanto Cast – “We Don’t Talk About Bruno”

2. Kodak Black – “Super Gremlin”

3. Jessica Darrow – “Surface Pressure”

4. Bad Bunny – “Tití Me Preguntó”

5. Future – “Wait for U ” impresa. Drake, Tems

6. Bad Bunny, Chencho Corleone – “Me Porto Bonito”

7. Karol G, Becky G – “Mamiii”

8. Imagine Dragons x JID – “Enemy”

9. Karol G – “Provenza”

10. Lil Baby – “In un minuto”

Il gigante dello streaming ha condiviso anche i suoi elenchi per i migliori video di tendenza, i migliori cortometraggi, i migliori creatori, i creatori di successo, gli annunci e altro ancora.

E tu cosa ne pensi delle 10 migliori canzoni di Youtube del 2022? Lascia un commento!