La notizia è di poche ore fa, ad annunciarlo su instagram è stata la cantante stessa, Dua Lipa, scherzando che il suo “doppio corpo” sarà presto ad eventi privati.

https://www.instagram.com/p/BsbO0aJhDLb/?utm_source=ig_embed

La didascalia recita:

Date uno sguardo, avrò la mia statua di cera al Madame Tussauds quest’anno! Sono entusiasta per voi tutti che vedrete il mio doppio corpo in giro ad eventi privati

La statua di cera raggiungerà altre famose pop star come i One Direction, Ed Sheeran e Miley Cyrus.

Madame Tussauds ha condiviso un video promozionale che mostra i fan sbandierare una bandiera di Dua Lipa. Non si sa ancora quando la cera sarà ufficialmente nel museo.

Ya heard it here first ❤ #NewYearNewRules pic.twitter.com/QQMNm99VUa

— Madame Tussauds (@MadameTussauds) January 9, 2019