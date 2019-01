A seguito dell’uscita del documentario “Surviving R. Kelly” Lady Gaga ha preso una decisione a proposito della sua canzone “Do What U Want (With My Body)” in collaborazione con il protagonista del documentario, R. Kelly.

La serie “Surviving R. Kelly” ha una durata di 6 episodi, ciascuno lungo un’ora, che raccoglie le numerose testimonianze contro il cantante R&B Robert Kelly, meglio noto come R.Kelly. Le donne protagoniste hanno raccontato di essere state stalkerate e abusate dal cantante, spesso durante la loro adolescenza.

Il documentario ha incontrato il favore del pubblico che presta supporto e gratitudine alle donne che ancora hanno il coraggio di raccontare le loro storie e denunciare.

Così, anche Lady Gaga ha detto la sua, ecco cosa ha scritto sui suoi account social:

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i

Sono al fianco di queste donne al 100%, credo in loro, so che stanno soffrendo e sento fortemente che le loro voci vanno ascoltate e prese sul serio. Ciò che sto ascoltando a proposito di R. Kelly è orribile e indifendibile.

Come vittima di abusi sessuali, ho fatto sia la canzone che il video in un periodo buio della mia vita, la mia intenzione era di creare qualcosa di provocante perchè ero arrabbiata e ancora non avevo superato il trauma.

La canzone si intitola “Do What U Want (With My Body), io penso sia chiaro com’erano contorti i miei pensieri in quel momento. Se potessi tornare indietro e parlare con la vecchia me, gli direi di seguire una terapia così da poter capire il mio stato confusionale a seguito di un trauma, per cercare aiuto e raccontare nella maniera più onesta possibile cosa mi era successo.

Io non posso tornare indietro, ma posso andare avanti e continuare a supportare le donne, uomini, e le persone di tutte le identità sessuali, di tutte le razze, che sono vittime di abusi sessuali. Io ho dimostrato la mia posizione in questa situazione e anche altre volte durante la mia carriera. Non sto dicendo ciò per scusami, ma per spiegarmi.

Finché non ti succede, non sai cosa si prova. Ma so cosa provo ora.

Ho intenzione di rimuovere questa canzone da iTunes e le altre piattaforme e non lavorerò più con lui. Sono dispiaciuta, sia per la mia opinione di quando ero giovane, e per non aver parlato prima.

Vi amo.