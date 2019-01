Finalmente l’Italia vede tra le nomination Dogman di Matteo Garrone

Abbiamo appena onorato i vincitori dei Golden Globes e già sono uscite le nomination dei BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), ovvero gli “Oscar” della Regina.

Quest’anno la cerimonia si svolgerà il 10 febbraio nel magnifico Royal Albert Hall e condurre troveremo l’attrice Joanna Lumley.

Le nomination vedono emergere non a caso il film del greco Yorgos Lanthimos, The Favourite. Premiato al Festival del Cinema di Venezia con il Leone d’Argento, parla proprio del regno della Regina Anna (Olivia Colman) e delle sue tirapiedi, interpretate da Emma Stone e Rachel Weisz.

Un altro titolo molto presente nelle nomination èA Star is Born, ma soprattutto Bradley Cooper che grazie a questo film ha ricevuto ben cinque nomination, superando anche le quattro di George Clooney nel 2005.

“Bradley Cooper è il primo attore di sempre ad essere stato nominato come produttore, regista, sceneggiatore, attore e compositore”.

Con ben 7 nomination, parimerito con A Star is Born, troviamo Bohemian Rhapsody e Roma, il capolavoro del messicano Alfonso Cuarón che ha già spopolato al Festival del cinema di Venezia, ai Golden Globes e presumibilmente anche agli Oscar.

Fra gli altri titoli più famosi troviamo: il polacco Cold War, BlaKkKlansman di Spike Lee, la comedy Vice e Green Book.

Finalmente una soddisfazione anche per l’Italia che, delusa dalle nomination dei precedenti Award, vede fra i titoli Dogman di Matteo Garroneche è stato nominato nella categoria Miglior film in lingua straniera.

Ecco tutte le nomination:

Miglior film

BlaKkKlansman

La favorita

Green Book

Roma

A Star Is Born

Miglior film britannico

Beast

Bohemian Rhapsody

La favorita

McQueen

Stan & Ollie

A Beautiful day – You were never really here

Miglior debutto di un regista/sceneggiatore/produttore britannico

Apostasy – Daniel Kokotajlo (sceneggiatore/regista)

Beast – Michael Pearce (sceneggiatore/regista), Lauren Dark (produttrice)

A Cambodian Spring – Chris Kelly (sceneggiatore/regista/produttore)

Pili – Leanne Welham (sceneggiatrice/regista), Sophie Harman (produttrice)

Ray e Liz – Richard Billingham (sceneggiatore/regista), Jacqui Davies (produttore)

Miglior film straniero

Capernaum

Cold War

Dogman

Roma

Un affare di famiglia

Miglior documentario

Free Solo

McQueen

RBG

They Shall not grow old

Three Identical Strangers

Miglior film d’animazione

Gli incredibili 2

L’isola dei cani

Spider-Man: un nuovo universo

Miglior regista

Spike Lee – BlaKkKlansman

Pawel Pawlikowski – Cold War

Yorgos Lanthimos – La favorita

Alfonso Cuarón – Roma

Bradley Cooper – A Star is Born

Miglior sceneggiatura originale

Janusz Glowacki e Pawel Pawlikowski – Cold War

Deborah Davis e Tony McNamara – La favorita

Brian Currie, Peter Farrelly e Nick Vallelonga – Green Book

Alfonso Cuarón – Roma

Adam McKay – Vice

Miglior sceneggiatura adattata

Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel e Kevin Willmott – BlaKkKlansman

Nicole Holofcener e Jeff Whitty – Copia originale

Josh Singer – First Man

Barry Jenskins – Se la strada potesse parlare

Bradley Cooper, Will Fetters e Eric Roth – A Star is Born

Miglior attore protagonista

Bradley Cooper – A Star is Born

Christian Bale – Vice

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Steve Coogan – Stan & Ollie

Viggo Mortensen – Green Book

Miglior attrice protagonista

Glenn Close – The Wife

Lady Gaga – A Star is Born

Melissa McCarthy – Copia originale

Olivia Colman – La favorita

Viola Davis – Widows

Miglior attore non protagonista

Adam Driver – BlaKkKlansman

Mahershala Ali – Green Book

Richard E. Grant – Copia originale

Sam Rockwell – Vice

Timothée Chalamet – Beautiful Boy

Miglior attrice non protagonista

Amy Adams – Vice

Claire Foy – First Man

Emma Stone – La favorita

Margot Robbie – Maria Regina di Scozia

Rachel Weisz – La favorita

Miglior colonna sonora

BlaKkKlansman

Se la strada potesse parlare

L’isola dei cani

Il ritorno di Mary Poppins

A Star is Born

Miglior fotografia

Bohemian Rhapsody – Newton Thomas Sigel

Cold War – Lukasz Zal

La favorita – Robbie Ryan

First Man – Linus Sandgren

Roma – Alfonso Cuarón

Miglior montaggio

Bohemian Rhapsody

La favorita

First Man

Roma

Vice

Miglior scenografia

Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald

La favorita

First Man

Il ritorno di Mary Poppins

Roma

Migliori costumi

La ballata di Buster Scruggs

Bohemian Rhapsody

La favorita

Il ritorno di Mary Poppins

Maria Regina di Scozia

Miglior trucco

Bohemian Rhapsody

La favorita

Maria Regina di Scozia

Stan & Ollie

Vice

Miglior sonoro

Bohemian Rhapsody

First Man

Mission Impossible: Fallout

A Quiet Place

A Star is Born

Migliori effetti speciali

Avengers: Infinity War

Black Panther

Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald

First Man

Ready Player One

Miglior cortometraggio animato britannico

I’m Ok

Marfa

Roughhouse

Miglior cortometraggio britannico

73 Cows

Bachelor, 38

The Blue Door

The Field

Wale

Miglior stella emergente (votata dal pubblico)

Jessie Buckley

Cynthia Erivo

Barry Keoghan

Lakeith Stanfield

Letitia Wright