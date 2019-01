Selena Gomez di nuovo sugli schermi grazie ad una pubblicità latina per Pantene.

Selena Gomez è tornata sotto i riflettori per una pubblicità per Pantene, attualmente sarà trasmessa solo sulle tv nel Sud America. La pubblicità è stata lanciata ieri, 9 Gennaio. E’ tutta in spagnolo, ed è la voce di Selena a parlare alla fine.

Ecco la pubblicità:

📹 Nuevo anuncio completo de Selena para Pantene Latinoamérica. #TakiTaki 💃🏻 pic.twitter.com/wWPyt0zwc3 — Selena Gomez Spain (@SelGomez_es) January 9, 2019

Ci stavamo giusto chiedendo se fosse recente la registrazione di questa pubblicità. Certo, c’è “Taki Taki” come sottofondo, ma sembra molto sia stata aggiunta in un secondo momento. Alla fine, potrebbe ballare sopra qualsiasi canzone.

Molto probabilmente Pantene avrà aspettato il debutto di qualche canzone di Selena per poter lanciare lo spot, e in questo caso ha scelto Taki Taki.

Selena è bellissima e vederla sorridere è una gioia per i nostri occhi. Ma dobbiamo ammettere che lo spot ha un po’ fallito nel suo intento. In primis, perchè rendere Selena una mamma? E poi, non sembra per niente si tratti di una pubblicità per uno shampoo. Su, tiratelo fuori!

Ad ogni modo, noi speriamo davvero che in questo anno Selena Gomez possa ritornare, magari con un nuovo album. Da quando è sparita dai social ci manca molto, e ci auguriamo stia pensando anche a noi fan preparando un po’ della sua musica!