The Lego Movie 2: Una nuova avventura è il sequel del film sull’universo Lego

L’atteso film diretto da Mike Mitchell torna dopo cinque anni con nuove avventure per gli eroi di Bricksburg, chiamati a raccolta per salvare la loro città. The Lego Movie 2: Una nuova avventura ha un nuovo trailer; una nuova minaccia distrugge l’armonia dell’universo LEGO e i cittadini devono affrontarla per sconfiggerla.

I nemici da affrontare saranno i LEGO DUPLO, degli invasori dallo spazio esterno, astuti distruttori. I protagonisti Emmet, Lucy e Batman dovranno attraversare mondi sconosciuti, tra cui una strana galassia di musical, per salvare il loro mondo.

Nuove sfide e nuove realtà per i piccoli eroi LEGO, in questo strabiliante sequel, porteranno il pubblico in una nuova e divertente visione.

Trailer di The Lego Movie 2: Una nuova avventura

Le voci originali dei protagonisti sono di Elizabeth Banks, Will Arnett, Chris Pratt, Nick Offerman, Tiffany Haddish, Alison Brie, Arturo Castro e Stephanie Beatriz.

The Lego Movie 2: Una nuova avventura uscirà nelle sale italiane il 21 febbraio.

The Lego Movie – Il film del 2014

Nel 2014 uscì il primo The Lego Movie, diretto da Phil Lord e Christopher Miller. La storia del protagonista, Emmet, racconta di come un comune cittadino Lego si ritrova a dover salvare il mondo con dei super eroi e ad essere lui stesso la chiave per la salvezza.

La missione è stata quella di fermare un tiranno malvagio, ed Emmet non era per niente preparato ad un’impresa di tal difficoltà e pericolosità.

Distribuito da Warner Bros, The Lego Movie 2: Una nuova avventura sarà un grande spettacolo con la sua grafica in versione 3D e 2D. Il primo film, già campione di incassi, ha avuto esiti davvero ottimi, e il sequel, considerando il trailer, non sarà da meno. Risate assicurate.