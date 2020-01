Uscirà il 24 Gennaio il suo nuovo album “ReAle” e oggi abbiamo modo di ascoltare il primo singolo tratto dal nuovo progetto: “La mia Hit” in collaborazione con Max Pezzali.

Prima dello stop natalizio J-Ax aveva annunciato la presenza in questo nuovo disco dell’amico e collega, spiegandone anche il motivo.

“Negli anni ’90 gli Articolo 31 e gli 883 si incontravano nei backstage dei vari Festivalbar o simili.Venivamo guardati con sospetto dagli addetti ai lavori, con fastidio dagli altri artisti e con sufficienza dai giornalisti. Questo ci fece diventare ancora più amici e alla fine noi siamo qui e tutta quella gente no. Max è un vero amico”

Ed è proprio con questo spirito che è nato il brano “La mia Hit”, che rappresenta l’unione dei sound delle due band che hanno lanciato i due artisti. Ne ritroverete le tracce già al primo ascolto.

Il testo va a dare forma a una “hit” quasi fosse una persona di cui innamorarsi sul serio. E proprio ricollegandosi a quanto dichiarato rispetto alla diffidenza mostrata nei loro confronti agli esordi, sottolineando come siano tutt’oggi ancora in scena rispetto ad altri, non è mancato il paragone con alcune hit che hanno infiammato la scena musicale italiana e non.

“Non siamo il pezzo del momento siamo un evergreen

Tutta notte che facciamo session come Marra ed Elodie

Non siamo Benji e Fede ma tu dimmi “dove e quando”

Vino salentino e mambo ad Ostia Lido a fare su e giù sul mio Jambo

Una coppia che funziona come Simon and Garfunkel

Non sei donna di un’estate tu sei la mia Donna Summer” Estratto dal testo di La Mia Hit di J-Ax e Max Pezzali

Il cantante ha riassunto il tema della canzone con poche e semplici parole: ormoni, sentimenti e un po’ di sano cazzeggio.

Se J-Ax si prepara all’uscita dell’album e al tour di InStore che lo aspetta –QUI per accedere all’evento live- per Max Pezzali il 2020 è un anno importante, poiché festeggerà 30 anni di carriera e lo farà con ben due date allo Stadio di San Siro per celebrare le sue hit del passato e del presente.

Tra gli ospiti che saliranno sul palco ci sarà anche J-Ax? Chi può dirlo, per ora pero’ potete godervi “La mia Hit” e farci sapere cosa ne pensate!

Testo di La Mia Hit di J-Ax e Max Pezzali

Una volta mi bastavano due drink e le chiamavo col repeat

Più che una rubrica avevo una playlist

Le pompavo in discoteca e in macchina dopo i live

Le dimenticavo dopo un mese come Gangnam Style

Ognuna mi illudevo fosse il top, ma nada

Pensavo fosse una gran bella scop- perta

La credevo indipendente ma era diventata pop

E i deejay se la passavano tutti nella consolle

T’ho incontrata e mi sono sentito scemo

Io ascoltavo dance tu eri un pezzo di John Lennon

Da allora sono in fissa e me ne frego

Di quelle che appena mi vedono aprono le label, tu

Sei un disco di diamante che non è ancora uscito

Ma è già il mio preferito

Non ti passa la radio e

Non ti trovo su Youtube

Ma ti guardo così tanto che

Hai fatto milioni di views

E ho fatto mille canzoni

Ho fatto mille feat

Per accorgermi che solamente tu

Sei la mia hit

Sei la mia hit

Ti porterò tutta la vita in tour (se?)

Fino alla terza età come una fan dei Pooh

E la dove c’era l’erba adesso ci sei tu

A correggere se sbaglio come l’autotune

Tu, tu, tu parlavi americano io ba-balbettavo

Le tue te te terminologie però non le afferravo

E de-delle italiane ne avevo le tasche piene

M’ammazzavo di se se sessioni di inglese

Ti sarò fedele come i fan dell’Heavy Metal

Le altre portano una maschera come Myss Keta

Tutte uguali come i sosia d’Elvis a Las Vegas

Sei così una hit che non ti veste D&G ma Takagi e Ketra

Sei il più grande spettacolo sopra il mio cuscino

Che è già tutto esaurito

Non ti passa la radio e

Non ti trovo su Youtube

Ma ti guardo così tanto che

Hai fatto milioni di views

E ho fatto mille canzoni

Ho fatto mille feat

Per accorgermi che solamente tu

Sei la mia hit

Sei la mia hit

Non siamo il pezzo del momento siamo un evergreen

Tutta notte che facciamo session come Marra ed Elodie

Non siamo Benji e Fede ma tu dimmi dove e quando

Vino salentino e mambo ad Ostia Lido a fare su e giù sul mio Jambo

Una coppia che funziona come Simon and Garfunkel

Non sei donna di un’estate tu sei la mia Donna Summer

Hai scelto me non questi coi denti da latte

Che durano poco come il singolo di un trapper (B*tch)

Tu piaci anche a mia mamma come il valzer

Non sei parte di un genere sei un genere a parte

T’ascolto la mattina e pure quando faccio after

Sei il solo tormentone che non m’ha rotto le palle

Con te faccio un concerto a casa tutte le sere

E applaude tutto il quartiere

Non ti passa la radio e

Non ti trovo su Youtube

Ma ti guardo così tanto che

Hai fatto milioni di views

E ho fatto mille canzoni

Ho fatto mille feat

Per accorgermi che solamente tu

Sei la mia hit

Sei la mia hit