Il 26 Gennaio sarà presente ai Grammy Awards dove è nominato nella categoria “Record of the Year” con il brano “Talk”, ma oggi abbiamo modo di ascoltare il nuovo singolo di Khalid: “Eleven”.

Ha annunciato la sua uscita soli pochi giorni fa, sorprendendo positivamente il pubblico che attende il rilascio di un nuovo album del giovane.

Il cantante ha dichiarato quanto ami produrre musica ideale per i viaggi in macchina, da poter ascoltare alla guida lasciandosi coinvolgere dal sound. Ed è quello che l’ha spinto a realizzare “Eleven”, la canzone perfetta da ascoltare in radio lasciandosi trasportare dal vento.

È questo che ha dichiarato di percepire al suo ascolto ed è quello che spera possa accadere anche al pubblico.

“21 anni, seduto nella mia M5

Giro in estate, tutte le ruote viaggiano

Un paio di sigarette accese e abbasso i finestrini

Sei davvero carina al posto del mio passeggero” Estratto dal testo di Eleven di Khalid

Ha voluto creare qualcosa di diverso, omaggiando il suo lato R&B e tutti quegli artisti che gli sono stati di ispirazione, come Timberland e Missy Elliot.

“Mi ricorda quella musica che ti fa semplicemente venir voglia di metterti alla guida e viaggiare verso un posto sconosciuto”

Queste le parole di Khalid che solo lo scorso Novembre aveva rilasciato “Up All Night”, un’altra traccia che con molte probabilità farà parte dell’album sul quale sta lavorando. La sua volontà sarebbe quella di rilasciare un EP nel corso dell’anno e prendersi più tempo per produrre un progetto più corposo.

Per ora potete dare un ascolto a “Eleven” e farci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Eleven di Khalid

[Verso 1]

Ho le luci spente, siamo seduti fuori

Se piangi nella mia macchina allora staremo qui tutta la notte, ooh

Un paio di sigarette accese e abbasso i finestrini

In breve, è passato un po’ da quando sei stata così su di giri

[Pre-Ritornello]

Se stai aspettando l’amore, allora aspetterai per un po’

Se i vicini si svegliano, allora dovremo abbassare il volume

Quindi dici che sono il tipo che ti piace tenere vicino

Ti piace tenere vicino

[Ritornello]

La sera tardi, alle undici, stiamo navigando

Ultimamente sto osservando i tuoi movimenti

Se sono l’unico che stai scegliendo

Sono la droga preferita che stai usando?

La sera tardi, alle undici, stiamo navigando

Ultimamente sto osservando i tuoi movimenti

Se sono l’unico che stai scegliendo

Sono la droga preferita che stai usando?

[Verso 2]

21 anni, seduto nella mia M5

Giro in estate, tutte le ruote viaggiano

Un paio di sigarette accese e abbasso i finestrini

Sei davvero carina al posto del mio passeggero

[Pre-Ritornello]

Se stai aspettando l’amore, allora aspetterai per un po’

Se i vicini si svegliano, allora dovremo abbassare il volume

Quindi dici che sono il tipo che ti piace tenere vicino

Ti piace tenere vicino

[Ritornello]

La sera tardi, alle undici, stiamo navigando

Ultimamente sto osservando i tuoi movimenti

Se sono l’unico che stai scegliendo

Sono la droga preferita che stai usando?

La sera tardi, alle undici, stiamo navigando

Ultimamente sto osservando i tuoi movimenti

Se sono l’unico che stai scegliendo

Sono la droga preferita che stai usando?

[Bridge]

Ooh, non dimenticarti di me

Ooh, non dimenticarti di me

Ooh, non dimenticarti di me

Ooh, non dimenticarti di me

Ooh, non dimenticarti di me

Ooh, non dimenticarti di me

Ooh, non dimenticarti di me

Ooh, non dimenticarti di me

[Ritornello]

La sera tardi, alle undici, stiamo navigando

(Ultimamente sto osservando i tuoi, sto osservando i tuoi-)

Se sono l’unico che stai scegliendo

Sono la droga preferita che stai usando?

[Outro]

Non dimenticarti di me

Se sono l’unico che stai

Sono la droga preferita che stai usando, usando?

Se sono l’unico che stai

Sono la droga preferita che stai usando, usando?

Non dimenticarti di me

Se sono l’unico che stai

Sono la droga preferita che stai usando, usando?

Se sono l’unico che stai

Sono la droga preferita che stai usando, usando?

Testo di Eleven di Khalid

[Verse 1]

Got my headlights off, we’re sitting outside

If you cry in my car, then we’re here all night, ooh

A couple blunts rolled and I got my windows down

Shorty, it’s been a while since you’ve been this high

[Pre-Chorus]

If you’re waitin’ on love, then you waiting for a while

If your neighbors wake up, then we gotta turn it down

So you say I’m the type you like keepin’ around

You like keepin’ around

[Chorus]

Late at night, eleven, we’re cruising

Lately, I’ve been watchin’ your movements

If I’m the only one that you’re choosing

Am I your favorite drug you’ve been using?

Late at night, eleven, we’re crusing

Lately, I’ve been watchin’ your movements

If I’m the only one that you’re choosing

Am I your favorite drug you’ve been using?

[Verse 2]

Twenty-one, sitting on my M5 (Yeah)

Ride around summer, all-wheel-drive, yeah

Couple blunts in and I got my windows down

Looking real nice in my passenger side

[Pre-Chorus]

If you’re waiting on love, then you waiting for a while

If your neighbors wake up, then we gotta turn it down

So you say I’m the type you like keeping around

You like keeping around

[Chorus]

Late at night, eleven, we’re cruising

Lately, I’ve been watchin’ your movements

If I’m the only one that you’re choosing

Am I your favorite drug you’ve been using?

Late at night, eleven, we’re cruising

Lately, I’ve been watching your movements

If I’m the only one that you’re choosing

Am I your favorite drug you’ve been using?

[Bridge]

Ooh, don’t you forget about me

Ooh, don’t you forget about me

Ooh, don’t you forget about me

Ooh, don’t forget about me

Ooh, don’t you forget about me

Ooh, don’t forget about me, yeah

Ooh, don’t you forget about me

Ooh, don’t you forget about me

[Chorus]

Late at night, eleven, we’re cruising

(Lately, I’ve been watching your, watching your)

If I’m the only one that you’re choosing

Am I your favorite drug you’ve been using?

[Outro]

Don’t you forget about me

If I’m the only one that you’re

Am I your favorite drug you’ve been using, using?

If I’m the only one that you’re

Am I your favorite drug you’ve been using, using?

Don’t you forget about me

If I’m the only one that you’re

Am I your favorite drug you’ve been using, using?

If I’m the only one that you’re

Am I your favorite drug you’ve been using, using?