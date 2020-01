Nicky Jam e Daddy Yankee si riuniscono per la prima volta dopo due decenni dalla loro prima collaborazione, e lo fanno con la canzone “Muévelo“, una nuova hit che sicuramente sentiremo molto spesso in radio nel prossimo periodo, e che farà parte anche della colonna sonora di Bad Boys For Life. Una lunga attesa per poter rivedere Nicky Jam e Daddy Yankee di nuovo insieme, ma è valsa la pena aspettare!

Prodotto da Play-N-Skillz, l’inno reggaeton è orecchiabile e accattivante sin dalle prime note e contiene un frammento di un successo di Ini Kamoze degli anni ’90 “Here Comes The Hot Stepper”. Speriamo che non dovremo aspettare altri 20 anni per la loro prossima collaborazione. Intanto però godiamoci questa!

Una collaborazione per amore dei fan

I due pionieri del Reggaeton hanno confessato di essere molto entusiasti della collaborazione in Muévelo, in particolar modo Nicky ha rivelato:

“Yankee è il mio fratello di battaglia, il passato non definisce chi siamo oggi e rendere felici i nostri fan è il motore principale di questa collaborazione. Volevamo tornare e volevamo farlo alla grande”.

Ci sentiamo di confermare che hanno raggiunto alla grande questo obiettivo. Muévelo si prospetta già come un grande successo, sia come singolo, sia come colonna sonora di Bad Boys For Life. Impossibile, già dopo il primo ascolto, non sentirla rimbombare nella mente come un vero e proprio tormentone.

Il video ufficiale di Muévelo

Nel video ufficiale di Muévelo Nicky Jam e Daddy Yankee ci mostrano la vibrante, vivace e colorata vita notturna. Un video che seppure non particolarmente originale per il genere, avvompagna molto bene la musica. Ecco qui di seguito il video ufficiale del nuovo tormentone dell’anno Muévelo.

Di seguito il testo e la traduzione di Muévelo. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti, se riesci prima a smettere di ballare!

Il testo di Muévelo di Nicky Jam e Daddy Yankee

D-D-D-D-D-D-Y

Nicky-Nicky-Nicky Jam

Play-N-Skillz

It’s all we do with the [?]

Na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na

Na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na

Toda’ la’ mano’ pa’ arriba (Muévelo)

Con todo el flow en el aire (Muévelo)

Aquí to’ el mundo vacila (Muévelo)

No vamo’ a parar (No vamo’ a parar)

Rompemo’ la fiesta (Muévelo)

Sonó la candela (Muévelo)

Disculpe, señor oficial (Muévelo)

Hoy vamo’ a rumbear

Esto está duro, esto no ‘tá easy

En la discoteca hay un Apocalipsis

Ese booty que tú tiene’, baby, es un arma

Pa to’as las nena’ ready, Nicky apretó la alarma

Pa’ que baje’ (Eh)

Prueba este veneno que te traje (Eh)

Tengo pa’ llenarte ese garaje

A tu cuerpo le hago un homenaje

DJ, suénalo, pégalo y hasta abajo vámono’

El flow no le baje’, que este ritmo suena cómodo

Suénalo, pégalo y hasta abajo vámono’

No le baje’, no

Toda’ la’ mano’ pa’ arriba (Muévelo)

Con todo el flow en el aire (Muévelo)

Aquí to’ el mundo vacila (Muévelo)

No vamo’ a parar (No vamo’ a parar)

Rompemo’ la fiesta (Muévelo)

Sonó la candela (Muévelo)

Disculpe, señor oficial (Muévelo)

Hoy vamo’ a rumbear

Mami, síguelo, no me tranco

Rebota to’a esas nalga’ como si fuera un cheque en blanco (Wuh)

Quédate con el flow (Heh), meneando to’ ese plástico

Tira’o pa’ atrá’, yo te guayo en piloto automático

Inquieta (Ey), tú no eres un mueble, pa’ mí tú eres coqueta

Más eléctrica que una pista ‘e David Guetta

Hoy tú la perra la sacaste ‘e la gaveta

-Veta-veta (Heh, heh; prr)

DJ suénalo (Prr), pégalo (Prr), hasta abajo vámono’ (Eh)

El flow no le baje’, que esto es pa’ bailarlo cómodo

Suénalo, pégalo, hasta abajo vámono’

Tumba la casa con la rumba, yeah (Prr)

Toda’ la’ mano’ pa’ arriba (Muévelo)

Con todo el flow en el aire (Muévelo)

Aquí to’ el mundo vacila (Muévelo)

No vamo’ a parar (No vamo’ a parar)

Rompemo’ la fiesta (Muévelo)

Sonó la candela (Muévelo)

Disculpe, señor oficial (Muévelo)

Hoy vamo’ a rumbear

Na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na (No vamo’ a parar)

Na, na-na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na, hoy vamo’ a rumbear

Toda’ la’ mano’ pa’ arriba (Muévelo)

Con todo el flow en el aire (Muévelo)

Aquí to’ el mundo vacila (Muévelo)

No vamo’ a parar (No vamo’ a parar)

Rompemo’ la fiesta (Muévelo)

Sonó la candela (Muévelo)

Disculpe, señor oficial (Muévelo)

Hoy vamo’ a rumbear

Traduzione

Tutte le mani in alto ‘(Muovilo)

Con tutto il flow nell’aria ‘(Muovilo)

Qui tutti oscillano (Muovilo)

Non ci fermeremo (non ci fermeremo)

Spacchiamo la festa (Muovilo)

Si è acceso il fuoco (Muovilo)

Mi scusi, signor ufficiale ‘(Muovilo)

Oggi faremo festa

Questo è difficile, non è facile

In discoteca c’è un’apocalisse

Quel lato b che hai, piccola, è un’arma

Per tutte le ragazze pronte, Nicky ha acceso l’allarme

Per farti ballare (Eh)

Prova questo veleno che ti ho portato (Eh)

Devo riempirti quel garage

Rendo omaggio al tuo corpo

DJ, suonalo, colpisci e andiamo fino in fondo

Non abbassare il flow, che questo ritmo suona bene

Suonalo, colpisci e andiamo fino in fondo

Non abbassare il flow, no

Tutte le mani in alto ‘(Muovilo)

Con tutto il flow nell’aria ‘(Muovilo)

Qui tutti oscillano (Muovilo)

Non ci fermeremo (non ci fermeremo)

Spacchiamo la festa (Muovilo)

Si è acceso il fuoco (Muovilo)

Mi scusi, signor ufficiale ‘(Muovilo)

Oggi faremo festa

Bella, seguilo, non mi piego

Tutti quei glutei che rimbalzano come se fossero un assegno in bianco (Wuh)

Mantenete il flow (Heh), facendo sculettare tutta quella plastica

Muovendolo all’indietro, ti faccio il pilota automatico

Irrequieta (Ehi), tu non sei un mobile, per me sei sfacciata

Più elettrica di una traccia di David Guetta

Oggi hai tirato fuori la tro*a che c’è in te dal cassetto

-Etto-etto (Heh, heh; prr)

DJ, suonalo (Prr), colpisci (Prr), andiamo fino in fondo (Eh)

Non abbassare il flow, questo è ideale per essere ballato

Suonalo, colpisci, andiamo fino in fondo

Sotterriamo il locale con la rumba, sì (Prr)



Tutte le mani in alto ‘(Muovilo)

Con tutto il flow nell’aria ‘(Muovilo)

Qui tutti oscillano (Muovilo)

Non ci fermeremo (non ci fermeremo)

Spacchiamo la festa (Muovilo)

Si è acceso il fuoco (Muovilo)

Mi scusi, signor ufficiale ‘(Muovilo)

Oggi faremo festa

Na, na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na (Non ci fermeremo)

Na, na-na-na-na, na-na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na, na-na-na-na, Oggi faremo festa



Tutte le mani in alto ‘(Muovilo)

Con tutto il flow nell’aria ‘(Muovilo)

Qui tutti oscillano (Muovilo)

Non ci fermeremo (non ci fermeremo)

Spacchiamo la festa (Muovilo)

Si è acceso il fuoco (Muovilo)

Mi scusi, signor ufficiale ‘(Muovilo)

Oggi faremo festa