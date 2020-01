Dopo il primo singolo “Non avere paura” che lo scorso Settembre decretò ufficialmente l’inizio della carriera solista di Tommaso Paradiso –a soli pochi giorni dal distacco dai TheGiornalisti– arriva il secondo singolo “I Nostri Anni”.

Un brano che rappresenta un manifesto, così lo ha definito il cantante, che va a tirare le somme sugli ultimi anni di carriera. Come se volesse fotografare questo istante per cogliere questo importante passaggio della sua vita.

Proprio per questo motivo lo ha paragonato ad altri due brani che in linea temporale hanno avuto la stessa importanza per lui: “Promiscuità” e “Sold Out”. Tommaso torna a lavorare con Matteo Cantaluppi con il quale aveva già collaborato precedentemente nella realizzazione degli album dei TheGiornalisti.

“I Nostri Anni” vuole celebrare le piccole gioie della vita, tutti quei piccoli momenti quotidiani che ci lasceranno un giorno inevitabilmente il sorriso del ricordo.

“Facevamo le conte e i pensieri nel dettato

e le notti a studiare canto e matematica

con le spalle scoperte e la musica di mamma e papà” Estratto dal testo di I Nostri Anni di Tommaso Paradiso

In un solo brano ha voluto intrecciare il suo passato al suo presente, un omaggio all’amore e all’amicizia senza far mancare il riferimento alla sua Roma.

“Biscotti inzuppati nel latte

con i discorsi dopo mezzanotte

ci ridiamo ancora

ci piangiamo ancora qua

e non c’è un’altra cosa più vera

e più bella di questa” Estratto dal testo di I Nostri Anni di Tommaso Paradiso

Ma questo è solo l’inizio di un anno che si prospetta piuttosto ricco. Inaugurato il nuovo capitolo della sua vita, il cantante proseguirà con l‘uscita dell’album -di cui non si hanno ancora notizie certe, ma che uscirà con buone probabilità nella prima metà dell’anno- e un tour che lo porterà in giro per l’Italia a partire da Ottobre.

Se interessati, date e vendite dei biglietti QUI.

Oggi abbiamo pero’ modo di ascoltare “I Nostri Anni”, attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali. Fateci sapere cosa ne pensate e quali dei due singoli di Paradiso preferite!

Testo di I Nostri Anni di Tommaso Paradiso

[Verso 1 ]

Eravamo così belli o almeno ci sembrava

Ed un giorno normale era sempre un giorno speciale

Con la riga di lato e sogni oltre l’aldilà

Facevamo le conte e i pensieri nel dettato

E le notti a studiare canto e matematica

Con le spalle scoperte e la musica di mamma e papà

[Pre-Ritornello]

Roma, il sistema solare è qua

Rinchiuso nella pelle

Cosa, cos’è che ci fa sentire ancora sulle stelle?

[Ritornello]

Ma è chiaro che siamo noi

Ma è chiaro che siamo

I biscotti inzuppati nel latte

Con i discorsi dopo mezzanotte

E ci ridiamo ancora

E ci piangiamo ancora qua

[Verso 2]

Mannaggia la befana

Ma quanto ti ho voluto bene

E te ne voglio sempre di più

Se chiudo gli occhi vorrei crollarti addosso

[Pre-Ritornello]

Roma, le fontane scheggiate al vento soldi nelle tempie

cosa, cos’è che ci fa sentire polvere di stelle?

[Ritornello]

Ma è chiaro che siamo noi

Ma è chiaro che siamo

I biscotti inzuppati nel latte

Con i discorsi dopo mezzanotte

E ci ridiamo ancora

E ci piangiamo ancora qua

E non c’è un’altra cosa più vera

E più bella di questa

Fa***lo tutto

Questi sono i nostri anni

I nostri anni

Questi sono i nostri anni

I nostri anni

Questi sono i nostri anni

I nostri anni

Questi sono i nostri anni

I nostri anni

Questi sono i nostri

Biscotti inzuppati nel latte

Con i discorsi dopo mezzanotte

E ci ridiamo ancora

E ci piangiamo ancora qua

E non c’è un’altra cosa più vera

E più bella di questa

Fa***lo tutto

Ma questi sono i nostri anni

I nostri anni

Questi sono i nostri anni

I nostri anni

Questi sono i nostri anni

I nostri anni

Questi sono i nostri