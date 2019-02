Andrea Damante, famoso ai più per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha pubblicato una canzone dance dal titolo “Follow My Pamp” che è diventata un vero e proprio tormentone.

Si può definire come la quarta proposta discografica più importante del Dama e che arriva dopo Shine On Me, Next To You e Always.

Come nasce la carriera da dj di Andrea Damante?

Il papà di Damante aveva un passato da dj e musicista e quando Andrea compì 12 anni, gli regalò una console della Pioneer per mettere un po’ di musica. Da lì in poi Andra Damante si innamorò di quella console ed iniziò a suonare a più non posso.

Il successo con il ballo di Follow My Pamp

Un singolo tutto social per l’influencer Andrea Damante.

L’ex tronista ha avuto una grande idea: ha costruito un fenomeno virale detto “FollowMyPampchallenge” su Facebook e con esso le persone potevano personalizzare il video del singolo.

Successivamente Dama ha pubblicato le coreografie più belle accompagnate dalla base house/dance cantata da una figura di spicco del genere: un certo Adam Clay, o “Mr. Babilonia”.

Una decisione di marketing che ha portato il singolo Follow My Pamp nelle vette delle classifiche di vendita.

Download di Follow My Pamp

Potete scaricare ed ascoltare la versione radio edit di Follow My Pamp grazie a Spotify. Per velocizzare il tutto vi inseriamo il link qui sotto:

Il video musicale di Follow My Pamp con Giulia De Lellis

L’ex di Uomini e Donne Giulia De Lellis mostra il suo fascino mentre balla Follow My Pamp insieme ad Andrea Damante. Il video diventa divertente grazie alla presenza di loro due e di altre persone che si dilettano in questa simpatica danza.

Andrea Damante e Giulia De Lellis ballano Follow My Pamp



Credits del video musicale:

Regia e Dop: Gaetano Morbioli;

Casa di Produzione: Run Multimedia;

Editing e Grafiche: Mauro Pittarello;

Producer: Carlotta De Conti;

Aiuto Regia: Peter Facchetti;

Ass.te di Produzione: Silvia Bertucco;

Resp. Tecnico: Guglielmo Magagna;

MUA: Martina Bellinato;

Si ringrazia: Funivia Malcesine, Monte Baldo.

Il remix di Cristian Marchi e Luis Rodriguez

Dopo il successo della versione radio edit altri dj hanno deciso di mixare Follow My Pamp e uno di questi è stato il duo formato da Cristian Marchi e Luis Rodriguez. Questo remix è presente nel disco: “Capodanno a Taormina 2019 Compilation”.

Testo di Follow My Pamp di Andrea Damante

Keep your body movin’ on

Don’t stop the beat the groove is on

Feel the heat keep movin’ on

Shake your body till you hit the floor

Fall into my gravity

Just let me ride your fantasy

Welcome to my galaxy

Don’t stop your beat and follow my …. PAMP !

Traduzione di Follow My Pamp di Andrea Damante

Mantieni il tuo corpo in movimento

Non fermarti sino a che non cala il ritmo

Senti il calore che aumenta mentre ti muovi

Muovi il tuo corpo fino a quando non colpisci il pavimento

Cadi nella mia gravità

Lasciami guidare la tua fantasia

Benvenuto nella mia galassia

Non fermarti e segui il mio… PAMP!