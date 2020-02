Si è posizionata settima a Sanremo ma il brano di Elodie “Andromeda” è già uno dei più passati dalle radio e dei più ascoltati sulle piattaforme digitali.

Scritto da Mahmood e Dario Faini, in arte Dardust, coppia che ha dato vita a “Soldi” –il brano vincitore della scorsa edizione del Festival– è una delle tracce del nuovo album della cantante, “This Is Elodie”, nel quale ha dichiarato aver voluto presentare e raccontare la sua persona oggi.

“Andromeda” parla di un rapporto tossico con un uomo più grande, seppur immaturo, che beffeggia la sua personalità e le sue fragilità. Saranno proprio quest’ultime a essere trasformate in forza riuscendo a rompere le catene che la legano a lui, da qui il riferimento alla figura della mitologia greca.

“Confondere il tuo ridere per vero amore

Una volta 100 volte chiedimi perché

Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché

[…]

La mia fragilità e la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda, Andromeda” Estratto dal testo di Andromeda di Elodie

Rilasciato anche il video ufficiale nel quale la cantante, solitaria, mostra le sue emozioni.

Elodie ha definito il suo album come una playlist composta da pezzi di puzzle e questo brano, per lei, rappresentava quello più importante.

In questi giorni la giovane è impegnata negli instore che daranno l’opportunità ai suoi fan di incontrarla, mentre noi possiamo goderci il suo album “This Is Elodie” e il brano “Andromeda”. Fateci sapere se, tra le canzoni in gara al Festival di Sanremo, rientrava tra le vostre preferite o meno!

Testo di Andromeda di Elodie

[Verso 1]

Dici sono una grande

Stronza che non ci sa fare

Una donna poco elegante

Tu non lo sai non lo saprai cosa per me è il vero dolore

Confondere il tuo ridere per vero amore

[Pre-Ritornello]

Una volta, cento volte chiedimi perché

Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché

Forse non era ciò che avevi in mente

Ti vedrò come un punto tra la gente

Come un punto tra la gente

[Ritornello]

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine

La mia fragilità è la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda

[Verso 2]

Forse ho solo bisogno di tempo forse è una moda

Quella di sentirsi un po’ sbagliati

Ci penso qua sul letto mentre ascolto da ore

La solita canzone di Nina Simone

[Pre-Ritornello]

Una volta, cento volte chiedimi perché

Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché

Forse non era ciò che avevi in mente

Ti vedrò come un punto tra la gente

Come un punto tra la gente

[Ritornello]

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine

La mia fragilità è la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda

[Bridge]

Non sarai mio marito, mio marito no

Me ne vado a Paris, vado a Paris però

Ti prego giurami, tu giurami che non

Mi dirai mon ami mon ami ti prego

[Ritornello]

La mia fragilità è la catena che ho dentro ma

Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

Andromeda Andromeda

[Outro]

Ah

Non sai cosa dire se litighiamo è la fine