Si è tenuta questa notte la cerimonia degli Oscar, l’evento più atteso dell’anno sul fronte cinematografico. Ma la serata non ha visto solo la consegna delle famose statuette, ma anche alcune esibizioni che hanno arricchito lo spettacolo.

Ad aprire la scena è stata Janelle Monae che ha reso omaggio a Fred Rogers esibendosi con “It’s a Beautiful Day in The Neighborhood”, andando poi a interagire con le prime file della platea occupate, solo per nominarne alcuni, da Tom Hanks, Margot Robbie, Charlize Theron e Cynthia Erivo.

L’artista ha poi continuato con la sua “Come Alive (War of Roses)” mentre i ballerini accanto a lei impersonificavano alcuni tra i personaggi protagonisti dei film in lizza: da Joker a Parasite. Con lei salirà sul palco anche Billy Porter che con il suo mantello d’orato si cimenterà in una breve versione di “I’m Still Standing”, di Elton John.

Proprio quest’ultimo ha vinto l’Oscar nella categoria “miglior canzone originale” con “(I’m Gonna) Love Me Again” tratta dal film biografico “Rocketman”. Elton John, poco prima di salire sul palco insieme a Bernie Taupin per ritirare il premio, ha dato vita sul palco a una emozionante esibizione del brano suonato al pianoforte.

Presente nella stessa categoria anche “I’m Standing With You” dal film “Breakthrough”, cantata da Chrissy Metz che fa il suo debutto sul palco, accompagnata dal coro alle sue spalle, e conquista il pubblico con la sua straordinaria voce.

Altro debutto per la giovane Billie Eilish che ha avuto l’onore di accompagnare musicalmente il momento dedicato alla memoria degli attori, registi e addetti ai lavori scomparsi. L’Accademy ha voluto rendere omaggio anche alla leggenda del basket Kobe Bryant, scomparso solo poche settimane fa. Billie, accompagnata al pianoforte dal fratello e collaboratore Finneas, ha dato vita a una splendida versione di “Yesterday”, il celebre classico dei Beatles.

Idina Mendez ci trasporta ad Arendelle con “Into The Unknown”, dalla colonna sonora di Frozen 2. Accanto a lei dieci delle artiste mondiali che hanno dato voce a Elsa, che l’hanno affiancata cantando una frase tratta dalla propria versione in lingua. Il film di animazione non è stato tuttavia nominato nella categoria di appartenenza, vinta invece da Toy Story 4. Randy Newman donerà al pubblico la sua versione di “I Can’t Let You Throw Yourself Away”, tratta da esso.

Nominata come miglior attrice e per la miglior canzone originale, Cynthia Erivo porta sul palco “Stand Up” dal film “Harriet”, che esegue trasmettendo al meglio il sentimento provato da Harriet Tubman, interpretata dall’attrice nel film biografico.

Per concludere uno dei momenti più chiacchierati, l’esibizione a sorpresa di Eminem che ripropone il brano “Lose Yourself” con il quale nel lontano 2003 vinse l’Oscar. Per lo stupore di molti presenti che inquadrati hanno dato vita a una serie di espressioni già diventati inevitabilmente dei meme online.